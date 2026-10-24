El periodista Diego Guauque encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar una situación que involucra su identidad y que podría poner en riesgo el dinero de quienes confíen en un contenido que circula en internet. El comunicador compartió una advertencia pública y explicó por qué decidió pronunciarse sobre el tema.

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Dicho caso se conoció el viernes 23 de octubre, cuando el periodista de ‘Séptimo Día’ mostró en sus redes sociales un video en el que aparece una versión suya hablando de un supuesto negocio con el que sería posible obtener importantes ganancias en poco tiempo. Sin embargo, Guauque aclaró que no realizó esas declaraciones.

“Pero qué es esto. Ese señor se parece a mí, se viste como yo, habla como yo, pero no soy yo”, expresó al referirse a las imágenes que utilizan su apariencia y su voz para presentar una oferta de inversión. Con esa frase, buscó dejar claro que no respalda la propuesta que se promociona en la grabación.

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La grabación habría sido elaborada con inteligencia artificial a partir de fragmentos de una entrevista que el comunicador concedió a un pódcast de Caracol Televisión. En esa conversación, Guauque habló sobre su experiencia con el cáncer, pero las imágenes fueron reutilizadas para construir un mensaje distinto, en el que aparentemente recomienda invertir dinero.

El video habla de una supuesta inversión inicial de 200.000 pesos que permitiría obtener nueve millones en un mes. Esa promesa llamó la atención por las ganancias extraordinarias que plantea, pero el periodista negó tener relación con el negocio y advirtió que su imagen está siendo utilizada sin autorización.

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Diego Guauque dio clave para no caer en la trampa de videos hechos con IA

Guauque también señaló que la imitación reproduce varios rasgos de su apariencia, sus gestos, su vestuario y su forma de hablar. Aun así, invitó a observar con cuidado el video y compararlo con sus publicaciones auténticas para identificar diferencias que pueden pasar inadvertidas en una primera visualización.

Su preocupación, explicó, va más allá del uso indebido de su identidad: teme que otras personas crean en la supuesta recomendación y entreguen sus ahorros. Por esa razón, pidió difundir la advertencia, en especial entre familiares y personas que podrían tener más dificultades para reconocer contenidos manipulados.

El caso vuelve a mostrar cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden utilizarse para suplantar a figuras conocidas y dar apariencia de legitimidad a ofertas financieras dudosas. Antes de entregar dinero, es importante comprobar si la persona realmente promociona el negocio en sus canales oficiales y desconfiar de anuncios que prometen rendimientos extraordinarios en plazos muy cortos.

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