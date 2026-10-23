Por: Portal Bogotá

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El próximo viernes 30 de octubre, a las 8:00 p. m., el Planetario de Bogotá será el escenario de una propuesta musical poco convencional, enmarcada en el Festival NO Convencional de Bogotá y organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Este evento, cuya entrada se adquiere con boletería, es una muestra de la apuesta del festival por romper con las formas tradicionales de experimentar el arte y la música en la ciudad, mezclando sonidos y exploraciones escénicas diversas. Así, el público asistente podrá presenciar la unión de Article15 y Rizomagic, proyectos que extienden los límites de la electrónica a través de fusiones poco habituales.

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De acuerdo con Idartes, el Festival NO Convencional de Bogotá plantea experiencias artísticas fuera de formatos y escenarios comunes, e invita a vivir espectáculos donde la música se cruza con el cine, la danza, la ópera, las artes plásticas y el performance. Este contexto es el ambiente perfecto para dos propuestas que no temen explorar: Article15 y Rizomagic.

Article15 es una dupla conformada por el performer congoleño Wilfried Luzele, conocido como "Lova Lova", y el productor francés Théo Levaufre. Según la información oficial, su proyecto combina electrónica, ruido, sonidos de club y experimentación. La propuesta se distingue, además, por la voz de "Lova Lova", quien interpreta en lingala y francés, acompañada de secuencias electrónicas de carácter áspero y directo, lo que brinda una puesta en escena física y contundente.

Por su parte, Rizomagic, dúo bogotano compuesto por Diego Manrique y Edgar Marún, llega con ‘Cumbión Planetario’, su tercer álbum editado en 2026 bajo el sello británico Soundway Records. Rizomagic se mueve en el espectro de la electrónica, la cumbia rebajada y el IDM (música electrónica experimental denominada Intelligent Dance Music), explorando referencias que parten de distintas tradiciones musicales de Colombia para crear sonidos frescos y envolventes.

La velada promete ser una oportunidad única para los amantes de la música experimental y quienes buscan nuevas experiencias artísticas en Bogotá, con un evento que lleva la electrónica más allá de lo habitual, conectando ritmos globales y locales en un mismo escenario.

¿Qué tipo de música presentan Article15 y Rizomagic en el Planetario de Bogotá?

Article15 propone una mezcla de electrónica, ruido y experimentación, con influencias del club y la voz de "Lova Lova" en lingala y francés. Rizomagic, por su parte, trabaja en la fusión de cumbia rebajada, electrónica y IDM, tomando referentes de distintas tradiciones musicales colombianas y presentando su álbum ‘Cumbión Planetario’.

¿Qué es el Festival NO Convencional de Bogotá y cuál es su propósito?

El Festival NO Convencional de Bogotá es un espacio impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) que busca romper con las formas tradicionales de presentar, escuchar y vivir espectáculos artísticos, integrando música, cine, danza, ópera, artes plásticas y performance en formatos y escenarios inusuales en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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