Por: Caracol Televisión

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El pasado 21 de octubre, Andrea Serna, reconocida por su trabajo como presentadora de ‘El Desafío’, compartió una noticia que conmovió a sus seguidores en redes sociales. La también modelo anunció el fallecimiento de Copito, su querido gato, y expresó el profundo dolor que le dejó su partida tras un largo periodo de lucha.

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A través de una publicación en Instagram, la también modelo recordó a su compañero de cuatro patas con un mensaje cargado de amor y gratitud, en el que dejó ver el importante lugar que ocupaba en su vida y en la de su familia.

Nos dejó un vacío enorme, pero, sobre todo, una profunda gratitud (…) Llegó en plena pandemia a enseñarnos muchas cosas. Fue compañía, apapachos, juego… Era un bebé y sí, así tal cual lo cuidamos. Jamás olvidaré nuestras primeras noches arrullándolo y “caminándolo” para que aprendiera a dormir de corrido”, escribió Serna.

Tras conocerse la noticia, seguidores y figuras del entretenimiento colombiano expresaron su solidaridad con Andrea Serna y le enviaron mensajes de cariño ante la pérdida de Copito. Entre las reacciones destacaron las palabras de la cantante Marbelle, quien lamentó su partida y recordó el valor que tienen las mascotas en la vida de sus familias.

“Lo siento mucho. Solo cuando faltan entendemos el valor de su presencia en nuestra vida. Un abrazo fuerte”, escribió la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Serna (@andreasernafotos)

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Por su parte, la presentadora Mary Méndez también se solidarizó con Andrea y le envió un mensaje de apoyo:

“¡Te entiendo tantoooo! Un abrazo, Andre… Ninguna palabra es suficiente en este momento”.

Asimismo, Mafe Aristizábal se sumó a las muestras de cariño con unas palabras dirigidas a la presentadora y a su hija, Emi: “¡Ay, mi Andre! Lo siento mucho. Un abrazo de fuerza para Emi y para ti”.

¿Cómo le contó Andrea Serna a su hija la muerte de Copito?

Uno de los momentos más difíciles para Andrea Serna fue contarle a su hija, Emilia, que Copito había fallecido. Según relató la presentadora, ver el deterioro progresivo de la salud de su mascota hizo que afrontar su partida fuera aún más doloroso para toda la familia.

“Contárselo a nuestra hija… Dios, qué duro. Fueron tantas semanas viéndolo enfermito, entrando y saliendo de la clínica, que, aun entre tantas lágrimas en casa, encontramos consuelo en pensar que, donde esté, ya no tiene molestias. Esa paz se la merece nuestro amado gatico”, expresó Serna.

Cabe mencionar que, en los mensajes que acompañaron la publicación, la modelo también agradeció a sus seguidores, consciente de que muchos de ellos sentían un cariño especial por su mascota.

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