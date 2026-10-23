Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá está invitando a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación que se realizará el sábado 24 de octubre de 2026. Para acceder a este servicio gratuito, es fundamental que las personas asistan con su documento de identidad a cualquiera de los puntos habilitados en la ciudad, donde podrán iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, según corresponda. Esta estrategia está orientada a fortalecer la prevención de enfermedades que siguen siendo una amenaza para la salud pública, tales como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras.

Sigue a PULZO en Discover

En esta jornada también se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual está dirigida específicamente a niñas y niños que estén en el rango de los 9 a los 17 años. La vacunación contra el VPH es una herramienta clave para prevenir infecciones que, en el largo plazo, pueden asociarse al desarrollo de formas graves de cáncer y otras enfermedades, lo que hace imprescindible su aplicación en población priorizada.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, las personas interesadas en conocer los puntos exactos donde pueden recibir la vacuna este sábado podrán consultar la ubicación de los mismos a través del sitio web oficial de la entidad. Además, para quienes requieren vacunación contra la fiebre amarilla —especialmente gestantes o personas mayores de 60 años—, se debe acudir únicamente a los puntos de atención autorizados. Estos centros cuentan con valoración médica y acompañamiento profesional, condiciones necesarias para brindar seguridad a los grupos más vulnerables que requieren de un control riguroso durante la aplicación de biológicos.

Para quien tenga dudas sobre la ubicación de los puntos, el portal Mapas Bogotá ofrece una guía detallada. Al ingresar y seguir los pasos indicados por la SDS, los ciudadanos pueden localizar la institución de salud habilitada más cercana, revisar la dirección y los horarios, y así planear su asistencia de forma efectiva. La recomendación general es siempre portar el documento de identidad y consultar previamente la información más actualizada, para garantizar una experiencia rápida y segura, protegiendo así tanto la salud individual como la colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 24 de octubre de 2026?

Según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación habilitados pueden consultarse en el sitio web oficial de la entidad. Además, para facilitar la búsqueda del lugar más cercano, los ciudadanos pueden ingresar al portal Mapas Bogotá y seguir las instrucciones indicadas para identificar la institución prestadora de salud con servicio de vacunación correspondiente a su ubicación.

¿Cómo pueden las personas mayores de 60 años o gestantes acceder a la vacuna contra la fiebre amarilla en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud informa que la vacunación contra la fiebre amarilla para personas mayores de 60 años o gestantes se realiza exclusivamente en puntos autorizados y especializados, donde se cuenta con valoración médica y acompañamiento profesional. Esto garantiza la seguridad de los grupos priorizados al momento de la inmunización y minimiza riesgos relacionados con la administración de la vacuna.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z