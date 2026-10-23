Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue enfrentándose al flagelo del secuestro y el hurto, problemáticas que afectan profundamente la percepción de seguridad en la ciudad. Una reciente condena ejemplar surgió tras el secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado de Diana Ospina, cuya vida dio un vuelco al salir de un establecimiento nocturno en Chapinero en la madrugada del 22 de febrero de 2026. En ese momento, la mujer abordó un taxi buscando regresar a su hogar, pero en el trayecto fue interceptada por dos hombres, identificados luego como Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, quienes la sometieron con agresiones físicas y verbales, según los reportes del caso citados por la Alcaldía de Bogotá.

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El desenlace de esta investigación se conoció con la sentencia emitida contra los Gómez Cardozo: 28 años y seis meses de prisión, junto con una multa de 7.600 millones de pesos, sanciones derivadas por los delitos cometidos. Lo anterior fue informado y celebrado por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien destacó la labor coordinada de la Policía de Bogotá, la Seccional de Investigación Judicial e Interpol (SIJIN), la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Rama Judicial. Galán mencionó públicamente que "es un gran resultado, un resultado del trabajo de la Policía de Bogotá, de la SIJIN, de la Fiscalía General de la Nación, de la Secretaría Distrital de Seguridad y también de la Rama Judicial, de la justicia", en referencia a este proceso.

Durante el secuestro, las víctimas sufren no solo agresión física, sino también la vulneración de su derecho a la tranquilidad y la seguridad. En este caso, Diana Ospina fue obligada a entregar las claves de sus productos financieros y a autorizar transferencias por valor cercano a 40 millones de pesos. Finalmente, el 23 de febrero, fue liberada en inmediaciones de la vía a Choachí, en Cundinamarca.

El proceso investigativo fue liderado por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, y requirió el análisis de más de 60.000 datos, 12 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios. Este esfuerzo articulado permitió identificar y capturar a los hermanos Gómez Cardozo. Además de la condena penal, la sanción económica corresponde a 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes, reflejando la gravedad del delito.

De acuerdo con fuentes oficiales, esta condena es considerada ejemplo de justicia y evidencia los avances en la lucha contra el crimen en Bogotá. La recomendación para la ciudadanía es denunciar a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para la seguridad de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los hermanos Gómez Cardozo recibieron una condena de 28 años y seis meses de prisión en Bogotá?

Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo fueron condenados por secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, delitos cometidos contra Diana Ospina en febrero de 2026, según información de la Alcaldía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. La sentencia refleja la gravedad de los hechos investigados.

¿Qué es el secuestro extorsivo y cómo se investigó el caso de Diana Ospina en Bogotá?

El secuestro extorsivo consiste en privar de la libertad a una persona para exigirle dinero u otros beneficios. En el caso de Diana Ospina, la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, datos telefónicos y testimonios, tarea que permitió identificar a los responsables y garantizar la captura, de acuerdo con la información oficial citada en el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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