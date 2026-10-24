‘Tal cual’ es uno de esos personajes de la televisión colombiana que muchos reconocen por su apariencia y su particular manera de hablar, pero pocos identifican al hombre que caracteriza al icónico protagonista del boletín del consumidor.

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Detrás de la voz ronca y las ocurrencias de esta caricatura está Francisco Hernández, conocido en el mundo artístico como ‘Pachoache’. Además de ser el encargado de interpretar al personaje, es un humorista gráfico y publicista que ideó esta propuesta para acercar temas jurídicos y comerciales a los ciudadanos mediante un lenguaje sencillo.

Según contó Hernández a El Tiempo, la idea surgió a través de su empresa Señal 3 Ltda., dedicada a la producción de contenidos animados, institucionales y comerciales. Su equipo propuso a la Confederación Colombiana de Consumidores renovar el espacio televisivo que tenía la organización, que hasta entonces consistía principalmente en intervenciones de su presidente.

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La propuesta fue convertir ese segmento en un formato más cercano al público, con un personaje capaz de plantear preguntas cotidianas y buscar respuestas sobre asuntos que afectan a los consumidores. La iniciativa recibió el visto bueno de la Confederación y así comenzó el camino de ‘Tal cual’ en la televisión nacional.

¿Cómo surgió el nombre de ‘Tal cual’?

El nombre también tiene una historia particular. Antes de adoptar el seudónimo ‘Pachoache’, Hernández firmaba algunos de sus dibujos con el nombre artístico ‘Tal’. En una ocasión, su abuelo le comentó que ese nombre podía dar pie a que lo llamaran “tal cual”, una expresión común en Colombia. Aunque después cambió su firma artística, esa anécdota terminó inspirando el nombre de la caricatura que creó años más tarde.

“Al llegar a mi casa mi abuelo me dijo que al llamarme ‘Tal’ de pronto me dirían que era un tal cual. Por esa razón, decidí reducir mi nombre artístico a ‘Pachoache’. No volví a pensar en ‘Tal’”, indicó Hernández a un medio antioqueño.

La voz del personaje tampoco fue producto de una selección formal entre locutores. En declaraciones recogidas por citado medio, Hernández explicó que decidió interpretarlo él mismo porque las primeras pruebas no transmitían lo que buscaba. Así, la voz que hoy muchos asocian con el boletín del consumidor surgió de manera natural durante el proceso creativo.

Detrás de cada aparición hay un trabajo de producción que va mucho más allá de la grabación de los diálogos. El creador explicó al mismo medio que elaborar una entrega puede requerir cerca de 100 horas de trabajo, distribuidas entre investigación, escritura, grabación, musicalización, edición, animación y montaje. El propósito es traducir conceptos complejos sobre los derechos de los consumidores a explicaciones breves y fáciles de entender.

Roberto Cardona, de Impresentables, recordó la historia detrás de ‘Tal cual’

La historia del personaje también volvió a llamar la atención gracias a Roberto Cardona, director de LOS40 Colombia, quien recordó sus orígenes durante una reciente emisión del programa ‘Los Impresentables’. Su intervención puso nuevamente sobre la mesa la trayectoria de esta caricatura, que durante años ha acompañado a los colombianos con explicaciones sobre sus derechos como consumidores.

El interés por el personaje no se limita a su particular apariencia o a su voz característica. Detrás del personaje hay una propuesta de comunicación que buscó convertir asuntos relacionados con el consumo, las compras y los reclamos cotidianos en contenidos fáciles de entender. Esa combinación de humor e información contribuyó a que la caricatura se mantuviera en la memoria de varias generaciones de televidentes.

El recuerdo compartido por Cardona también permite dimensionar cómo un personaje creado para divulgar información institucional terminó convirtiéndose en una referencia de la televisión colombiana. Aunque muchos reconocen su voz de inmediato, su historia y la identidad de su creador no son tan conocidas por el público.

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