El comediante Alejandro Riaño, conocido por interpretar a ‘Juanpis González’, alertó a sus seguidores sobre una noticia falsa que circula en internet y que asegura que sufrió un accidente de tránsito y permanece en cuidados intensivos.

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A través de un video publicado este viernes 23 de octubre, el humorista desmintió esa información y mostró que se encuentra bien.

Riaño aprovechó la publicación para advertir que el contenido no solo busca llamar la atención con una historia falsa, sino que también estaría relacionado con una modalidad de estafa digital.

Así funciona la estafa que denunció Alejandro Riaño

Según explicó el comediante, la trampa comienza con una publicación que presenta como verdadera la supuesta noticia de su accidente. El contenido invita a los usuarios a ingresar a un enlace para conocer más detalles o acceder a una supuesta oportunidad de ganar dinero.

Sin embargo, Riaño advirtió que el vínculo puede conducir a páginas que solicitan información personal y que, según su denuncia, podrían utilizarse para robar datos de los usuarios.

“Usted baja, usted empieza a leer la noticia, eso lo lleva a un link y ese link lo lleva supuestamente a que usted de manera fácil se gane una plata. Ahí lo que están haciendo es que están dejando los datos y los están robando”, señaló.

El comediante también manifestó que, a su juicio, se trata de publicaciones elaboradas con inteligencia artificial y pidió a sus seguidores revisar con cuidado los contenidos antes de compartirlos o ingresar a los enlaces.

“‘No caiga en esta trampa’. Lea muy bien, es claro que son noticias hechas con IA (inteligencia artificial), haga acercamiento, no caigan en eso, no se deje robar y por fa comparta esta noticia”, agregó.

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