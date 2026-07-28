En medio de múltiples controversias en Colombia, el humorista Alejandro Riaño salió al paso por una en la que fue duramente criticado como irresponsable con sus hijos luego de que estuvo lejos de ellos debido a un evento al que asistió durante varios días.

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“Pongo este limite porque la familia no se toca. De mí pueden decir lo que quieran y están en todo su derecho, pero con mis hijos si no. Hay semanas en las que mis hijos están conmigo y otras en las que no. Esa es la realidad de muchas familias”, indicó.

Luego del divorcio con Maríalejandra Manotas, el humorista explicó que tienen acuerdos para el cuidado de los menores, por lo que defendió esa postura independiente de las críticas.

“La separación no te hace peor padre. Lo que realmente define a un padre es el amor, el tiempo, la presencia y la forma en la que acompaña a sus hijos cuando están juntos”, afirmó.

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De ahí, frente a los señalamientos por supuesta irresponsabilidad de parte de usuarios en redes sociales, el intérprete de ‘Juanpis González’ fue tajante.

“A quienes hablan sin conocer nuestra historia, les deseo que nunca tengan que vivir juzgados por una decisión tan difícil. Nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro. Pero eso es un tema nuestro que haremos con todo el amor como lo hemos hecho hasta ahora”, remarcó.

En esa línea, concluyó para aclarar el tipo de relación que tiene con la mamá de sus hijos en medio de la determinación de la separación que se concretó hace cuatro años.

“Yo elegí que mis hijos crezcan viendo respeto, amor y un papá que, aun desde una familia distinta, hará todo para que nunca les falte lo más importante: mi tiempo, mis abrazos y mi presencia. Vivan y dejen vivir”, sentenció.

Este es el video con su declaración completa en Instagram:

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¿Qué pasó con la mamá de los hijos de Alejandro Riaño?

Maríalejandra Manotas, conocida mediáticamente como Mari Manotas, es la madre de los tres hijos del reconocido comediante colombiano Alejandro Riaño.

La pareja inició su noviazgo en el año 2016 y contrajo matrimonio civil formal en mayo de 2019 durante una importante ceremonia festejada en la ciudad de Bogotá.

Fruto de esta relación matrimonial nacieron sus tres pequeños hijos: la primogénita Matilde y los hermanos mellizos Antonio y Agustín, quienes integran su núcleo familiar cercano.

En marzo de 2022, ambos anunciaron públicamente la decisión de separarse de manera definitiva tras registrar notables diferencias personales que desgastaron la convivencia diaria en el hogar.

Posterior al divorcio legal, Manotas concentró sus esfuerzos profesionales en impulsar sus empresas privadas de diseño de interiores, arquitectura corporativa y consultoría estética en plataformas digitales.

De igual manera, la creadora de contenido fortaleció su faceta de influenciadora colaborando con reconocidas marcas comerciales y promoviendo hábitos de vida saludable, ejercicio físico y nutrición.

Asimismo, la empresaria profundizó su afición por el deporte participando de manera constante en competencias de atletismo, maratones urbanas y carreras de resistencia en distintas ciudades del país.

En el ámbito afectivo, Mari Manotas sostuvo un noviazgo con el empresario caldense Alejandro Calderón, vínculo que llegó a su fin a comienzos del año 2026.

Hoy en día, la empresaria mantiene una relación cordial, madura y de coparentalidad con Alejandro Riaño, coordinando juntos la crianza, educación y cuidado de sus hijos.

¿Quién es Alejandro Riaño?

Alejandro Riaño Pradilla es un reconocido comediante, actor, director y empresario colombiano nacido en Bogotá el 12 de enero del año 1986.

Inició su formación artística en la adolescencia y consolidó su trayectoria en la comedia al integrarse al elenco de la Casa del Teatro Nacional.

Ganó popularidad en la televisión colombiana por su participación en el programa ‘Los comediantes de la noche’ y su conducción en ‘La Sopa Colombia’.

En el cine nacional ha actuado en largometrajes como ‘Todas para uno’, ‘Malcriados y Empeliculados’, demostrando versatilidad en la interpretación de personajes cómicos.

Además, incursionó en el doblaje internacional al prestar su voz al personaje de Bruno Madrigal en la versión hispanoamericana de la exitosa película ‘Encanto’.

Su consagración mediática llegó con la creación de Juanpis González, un personaje ficticio de la élite bogotana diseñado para realizar ácidas críticas al clasismo.

Mediante esta figura satírica lideró el formato de entrevistas The Juanpis Live Show, recibiendo a reconocidos líderes políticos, deportistas, artistas y empresarios de la nación.

El impacto del personaje permitió expandir su propuesta narrativa hacia el ámbito internacional mediante la producción de series y especiales transmitidos en la plataforma Netflix.

En su rol empresarial, el artista dirige su propia compañía productora de contenidos, coordinando eventos masivos, obras teatrales y campañas creativas para marcas.

De igual manera, Riaño utiliza constantemente sus redes sociales para respaldar causas benéficas, iniciativas ecológicas y proyectos comunitarios en diversas regiones del país.

Su estilo irreverente combina el humor en vivo con el análisis sociopolítico, generando debates significativos sobre la realidad social y cultural colombiana.

Actualmente continúa desarrollando proyectos audiovisuales, posicionándose como una de las figuras más influyentes del ámbito del entretenimiento en Colombia.

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