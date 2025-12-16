El comediante y creador de contenido Alejandro Riaño sorprendió a Cartagena con un gesto que muchos han calificado como un verdadero regalo de Navidad para la ciudad amurallada.

A través de su cuenta de Instagram, el humorista compartió la emoción de ver materializado un proyecto que llevaba tiempo gestándose y que hoy empieza a convertirse en una realidad concreta para las calles del Centro Histórico: la entrega del primer prototipo de coche eléctrico que busca reemplazar progresivamente los tradicionales coches de caballo.

“Después de muchos sobresaltos, reuniones y alianzas, el sueño que junto con mi equipo @rianoproducciones_ soñamos y construimos, lo vemos a unos días de que se haga realidad”, escribió Riaño en la publicación, acompañada de imágenes en las que se observan los nuevos vehículos eléctricos que circularán por Cartagena.

El mensaje dejó ver no solo la satisfacción personal del comediante, sino también el trabajo colectivo detrás de una iniciativa que apunta a un cambio social, ambiental y cultural para la ciudad.

Durante el acto de entrega, Alejandro Riaño explicó que el proyecto no es individual, sino el resultado del esfuerzo de múltiples personas y donantes que creyeron en la idea desde el inicio.

“Hoy, en nombre de todos los donantes, le hago entrega a la Alcaldía de Cartagena del primer prototipo de coche eléctrico”, expresó. Además, aprovechó el momento para agradecer a su equipo de Riaño Producciones y a todas las personas que brindaron su apoyo para que el proyecto pasara del papel a la realidad. “Gracias a todos por la voluntad. Esto hoy es una realidad”, afirmó.

Las imágenes difundidas muestran los modernos coches eléctricos que, en poco tiempo reemplazarán a los coches de tracción animal que durante décadas han recorrido las calles de Cartagena.

Esta transición ha sido motivo de debate durante años, por lo que la iniciativa impulsada por Riaño representa un avance significativo hacia una ciudad más sostenible y comprometida con el bienestar animal, sin dejar de lado el impacto social que este cambio implica.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, celebró la entrega del primer prototipo y destacó que el proceso irá acompañado de entrenamiento y apoyo integral para los cocheros y sus familias.

“Este no es solo un cambio de vehículo, es un proceso de acompañamiento. Sabemos que este es un sueño de todos los que estamos aquí”, señaló el mandatario, enfatizando que la transición se hará pensando en quienes históricamente han dependido de esta actividad para su sustento.

En medio del evento, Alejandro Riaño también se refirió a una pregunta que, según él, muchos se hacen frente a este tipo de iniciativas: qué ganan quienes apoyan el proyecto.

“Muchos se preguntarán qué ganan los que están aquí, las más de 3.150 personas que hicieron parte de todo esto, y hoy les digo que absolutamente nada material. Lo que ganamos es la tranquilidad de haber aportado al cambio”, manifestó el comediante.

Riaño aseguró que con la entrega del primer coche eléctrico culmina su contribución directa al proceso y que ahora la responsabilidad queda en manos de la administración local.

“Con esto damos por terminada nuestra contribución y le pasamos la batuta a la Alcaldía. Hoy hacemos entrega a la ciudad de este primer prototipo. Demos una vuelta y bienvenidos a este cambio”, concluyó, marcando el inicio de una nueva etapa para la movilidad turística en Cartagena.

