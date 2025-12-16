José Jorge Oñate, hijo del recordado cantante vallenato Jorge Oñate, se pronunció públicamente luego del altercado en el que se vio involucrado en días recientes con algunos vecinos de su barrio en Valledupar, un hecho que desató una fuerte polémica en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

La situación se hizo viral después de que circularan varios videos en los que se observa una acalorada discusión y se conociera que, en medio del conflicto, habría resultado afectada parte de la decoración navideña del sector.

(Vea también: ¿De qué murió Jorge Oñate? Los detalles que da Silvestre Dangond, su ahijado de bautizo)

Ante la magnitud de las críticas, el hijo del ‘Jilguero de América’ decidió emitir un video a través de su cuenta de Instagram, en el que explicó su versión de lo ocurrido y ofreció disculpas públicas.

Lee También

Desde el inicio de su mensaje, José Jorge dejó claro que su intención no era justificarse, sino asumir la responsabilidad por una conducta que reconoció como inapropiada.

“Sé que el procedimiento que tuve la noche anterior no estuvo bien hecho y estuvo fuera de una buena conducta”, manifestó, al tiempo que pidió perdón a Dios, a sus hijos, a su esposa Milena, a sus vecinos y a la opinión pública.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Jorge Oñate (@josejorgeonate)

Según explicó, el origen del altercado se habría dado por una información errónea que recibió sobre un presunto maltrato hacia sus hijos, lo que desencadenó su reacción.

“Todo ocurrió por una mala información que me llegó sobre un maltrato, de pronto, hacia mis hijos. Yo pienso que a nadie le gusta que se metan con sus hijos”, afirmó.

Oñate reconoció que llegó al lugar tras haber estado en una fiesta y haber consumido alcohol, pero negó de manera enfática haber ingerido otras sustancias, como se insinuó en redes sociales. “No con otras sustancias, porque gracias a Dios no soy vicioso y hoy soy un hijo de Dios”, expresó.

El cantante relató que, al encontrarse con los vecinos, intentó hacer un reclamo que terminó en un forcejeo. Aceptó que durante la discusión pudo haber dicho palabras de las que hoy se arrepiente, propias, según él, de una situación alterada por el consumo de licor.

Sin embargo, negó de forma categórica haber agredido físicamente a alguna persona o haber maltratado a una mujer. “Quiero aclarar que no le he pegado a nadie, como están diciendo”, aseguró.

¿Qué fue lo que le pasó al hijo de Jorge Oñate con sus vecinos?

Pese a sus aclaraciones, los videos difundidos en redes sociales causaron indignación, especialmente por las fuertes frases que se alcanzan a escuchar en uno de los registros.

En el material audiovisual, que sería grabado por vecinos del sector, se oye una voz que presuntamente corresponde a José Jorge Oñate lanzando amenazas en medio de la discusión, luego de que una mujer le reclamara porque, al parecer, con su camioneta habría dañado gran parte de la decoración navideña del barrio.

“Pa’ eso ando arma’o, pa’ matarme con cualquiera, pa’ meterle un tiro al que sea”. El hijo de Oñate, sin ley y amenazando. José Jorge Oñate, hijo del cantante Jorge Oñate, habría amenazado con un revólver a una ciudadana en una calle decorada con motivos decembrinos. pic.twitter.com/lYAgpV4ksG — Arturo Alfaro (@aralfa21) December 15, 2025

En su pronunciamiento, José Jorge también afirmó que él y su familia resultaron afectados durante el altercado y que cuentan con pruebas de ello. “A nosotros sí nos maltrataron y tenemos las pruebas, fotografías. A mi hija también la maltrataron”, señaló, indicando que los hechos están siendo documentados.

También informó que ya inició acercamientos con el secretario de Gobierno con el objetivo de lograr una conciliación con los vecinos involucrados. Explicó que está dispuesto a responder por los daños materiales que se hayan causado y a firmar un acuerdo de paz que permita cerrar el episodio. “Si hay daños materiales, hay que pagarlos”, afirmó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.