El Teatro Nacional Leonardvs en Bogotá exhibe en su oferta artística la propuesta ‘Navidad de mier…’, versión adaptada del texto ‘Nunca he estado en Dublín’ creado por Markos Goikolea Unzalu.

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La dirección general del montaje recae en Carolina Mejía Garzón. La obra analiza cómo los integrantes de un hogar construyen mundos imaginarios que colisionan dentro de la convivencia.

Los actores Ernesto Benjumea, Katherine Velez, Luna Baxter, Víctor Tarazona y Juan Esteban Quintero encarnan a una familia dominada por profundas tensiones, prejuicios y autoengaños.

La pieza constituye una comedia ácida e incómoda. Las festividades de fin de año funcionan como espacio para un propósito que puede sorprender a más de un espectador en esta obra de teatro.

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“El escenario perfecto para que se derrumben las fantasías, las diferencias generacionales y las verdades a medias que sostienen a esta particular familia envuelta por prejuicios, deseos reprimidos y realidades paralelas”, indica el comunicado de invitación del Teatro Nacional.

El argumento plantea un dilema sobre la tolerancia hacia la perspectiva ajena. La historia cuestiona qué sucede cuando los parientes confrontan mentiras durante un encuentro navideño tradicional.

El conflicto principal inicia al retornar Elena tras tres años de ausencia continua. La mujer regresa al hogar con el propósito central de introducir formalmente a su pareja sentimental.

Ella busca reconstruir los lazos familiares deteriorados. Sin embargo, la reunión se transforma velozmente en un evento caótico donde afloran facetas ocultas y situaciones impredecibles.

El reencuentro derivará en un enfrentamiento mordaz. Los personajes quedan completamente al descubierto, incapaces de sostener sus ficciones personales frente a la mirada colectiva de sus parientes.

Las presentaciones artísticas en el Teatro Nacional están programadas los jueves y viernes a las 8:30 p. m. Los sábados la obra ofrecerá doble función a las 6:00 p. m. y 8:30 p. m.

El espacio cultural acoge al público en las instalaciones del Teatro Nacional Leonardvs. La sede física se ubica exactamente en la Cra 21 # 127 – 23.

¿Quién es Carolina Mejía Garzón, directora de teatro?

Carolina Mejía Garzón es una directora de teatro colombiana egresada del proyecto de Artes Escénicas con énfasis en Dirección, de la Academia Superior de Artes de Bogotá (2008) y de la maestría en escrituras creativas con énfasis en guion de la Universidad Nacional de Colombia (2015).

Fundadora de la Compañía Ruedaroja junto a Mario Escobar, produciendo montajes como: ‘Un café’ (2008), ‘No te escupo la cara… (porque la vida lo hará mejor que yo) I, II, III y IV’ (2012), ‘Docto Animal’ (2017) y ‘Pero sigo siendo el rey’ (2019), todas producciones de la Compañía Ruedaroja de la que es codirectora y autora. Ha escrito micro teatro como ‘Hágame la Caridad’ (2014), ‘El Toque Secreto’ (2014) y ‘Carnicería Freudiana’ (2015), entre otros.

Ha sido participante de talleres de dramaturgia de la fundación Punto Cadeneta Punto con los maestros José Sanchís Sinisterra (2013 – 2015), Mariana de Althaus (2014), Gorsy Edú (2016), Jaime Chabaud (2016), Sergi Belbel (2016) y Mauricio Kartún (2023).

Fue coordinadora y docente de La escuela Municipal de artes de Chía (2010 – 2012) y del programa de profesionalización en teatro de la Academia Superior de Artes de Bogotá (2013) e hizo la asesoría escénica de la ópera ‘Bastián y Bastiana’ para la Universidad del Norte (2014), así como directora de montajes de grado de Academia Charlot (2017 y 2019), La Universidad El Bosque (2019) y la ASAB (2019)

Trabaja en el área de libretos del Canal RCN, como lectora de proyectos nuevos y en desarrollo (2012). Ha sido escritora de contenidos publicitarios para Direktor films, Mccan y Casa e.

Ha publicado obras como ‘Rituales para una muerte segura en casa’, en el libro ‘Sin título’ de la Clínica de dramaturgia de Bogotá 2015 y en la revista Tramoya de México, así como ‘El toque secreto’, en la Antología de teatro breve colombiano (2020) y ‘Docto Animal’ en la Antología de teatro bogotano del CELCIT (2020), así como las obras ‘Hágame la caridad’, en la Antología de dramaturgia femenina y “El Toque secreto”, en la Antología de teatro breve.

Hizo la adaptación de la obra ‘El Burgués Gentilhombre’, para el montaje de los 400 años del natalicio de Moliere, producida por el Teatro Colón de Bogotá. Escribió y dirigió solos de clown como ‘La pérdida o… ¿la perdida?’ (2023), ‘El Ruralito’ (2023), ‘Matando el destino’ (2024), ‘Papichulo’ (2024). Dirigió y asesoró la dramaturgia de ‘Conjuro’, de Ximena Cuervo Vela (2024) y dirigió la obra ‘La Dragona’, de Daniela Cristo (2024).

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