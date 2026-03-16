La empresaria y creadora de contenido ‘Mari’ Manotas confirmó que su relación con el empresario Alejandro Calderón llegó a su fin hace casi dos meses. La revelación la hizo de forma directa a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, luego de que varios seguidores le preguntaran por el motivo de una “tusa” de la que había hablado previamente.

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La también arquitecta decidió aclarar la situación durante una dinámica con sus seguidores, en la que respondió varias inquietudes sobre su vida personal. En ese espacio explicó que, aunque no estaba obligada a dar explicaciones, prefirió hacerlo con total sinceridad.

¿Por qué terminó ‘Mari’ Manotas su última relación?

“Sí, terminé hace un rato, ya voy a cumplir dos meses. No fue por nada malo. Vean, yo a ese tipo lo amo, lo adoro, le deseo lo mejor del mundo. La mujer que se quede con él será la más afortunada del mundo, así que más vale que lo cuide”, expresó en el video.

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En su mensaje, Manotas, expareja de Alejandro Riaño, insistió en que la ruptura no estuvo marcada por conflictos ni polémicas, sino por el hecho de que ambos se encontraban en momentos distintos de sus vidas. Según explicó, esa diferencia de etapas terminó influyendo en la decisión de tomar caminos separados.

“Simplemente estábamos en ‘times’ de vida diferentes, como que las cosas no se engranaron. Pero desde la madurez y el amor tomamos esta decisión los dos”, agregó la creadora de contenido.

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A pesar de que aseguró sentirse tranquila con la decisión, también admitió que la separación no ha sido fácil y que está atravesando un proceso emocional propio de este tipo de situaciones.

“Estoy entusada, sí. Me ha dado duro como un putas, pero es la última vez que hablo de este tema. El que lo guardó, lo guardó; el que no, se jodió. Este tema no se vuelve a tocar”, concluyó en su mensaje, dejando claro que prefiere pasar la página y enfocarse en otros aspectos de su vida.

La relación con Calderón había llamado la atención en redes sociales, especialmente porque llegó después de la mediática separación que Manotas tuvo en 2022 con el comediante Alejandro Riaño, con quien compartió más de ocho años de relación y tuvo tres hijos.

Luego de esa ruptura, la ‘influenciadora’ inició un romance con Alejandro Calderón, un empresario originario del departamento de Caldas que ha desarrollado su carrera en el sector tecnológico.

Entre sus proyectos más conocidos está su participación en la dirección de empresas como Home Partner Colombia, además de haber sido ‘country manager’ de la aplicación Tinder durante más de tres años. También ha estado vinculado al impulso de la aplicación Wiwo.

Luego de la confirmación de la ruptura, las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer. Muchos destacaron la forma madura en la que la empresaria habló de su expareja, evitando críticas o reproches.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales se leyeron mensajes como: “Lo bueno de tener madurez es que no tienes que estar echando culpas y deseándole el bien siempre al otro”, “a pesar de las diferencias, nunca se debe hablar mal del otro” o “vívela, siente la tusa y déjalo ir”, “que pereza salir a dar declaraciones por todo”.

Por ahora, Manotas aseguró que está enfocada en sus proyectos personales y profesionales. La empresaria también ha compartido que dedica gran parte de su tiempo al cuidado de sus hijos y a una de sus pasiones más recientes: el running, actividad que se ha convertido en parte importante de su rutina.

De esta manera, la creadora de contenido parece estar atravesando un proceso de cierre emocional mientras continúa concentrada en sus emprendimientos y en su vida familiar.

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