View this post on Instagram

Jajajaja antes de decirles el sexo de los bebés! Aquí está el video de cuando le dije que eran dos bebés!!!! Qué vamos hacer !!? Jajaja vamos a ir viendo qué pasa con esta historia!!!! El domingo voy hacer un live contándoles más detalles por la cuenta de @everydaylovecol ❣️❣️❣️