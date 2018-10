View this post on Instagram

Mis #MomZillas y #MomTastics 💕💪🏻✨ GRACIAS a Diosito y la Virgencia #LucianoYLorenzo están muy bien 💙💙 son dos muñecos de ataque que no he podido tener aún en mis brazos pues así como en el embarazo de #Matilde yo tuve una complicación 😞 Fue bien duro pero Diosito aquí me tiene, llena de fuerza y ansias de abrazar por fin a esos príncipes azules 💙💙 y llena de ganas para recuperarme pronto y disfrutar este momento tan sublime!!! Luego les contaré más pero GRACIAS por estar tan pendientes y mandarme tanto amor 🙏🏻