Para esto, la presentadora hizo un tour que grabó en un video, donde primero aparece el cuarto de Matilde, en el que se destacan los mensajes incentivadores que le escribieron sus papás en una pared y un pequeño ‘tablero’ como: “Sonríe”, “Brilla” y “What if I fall? Oh but my darling, what if You fly? [¿Qué pasa si caigo? Oh, cariño, ¿y si vuelas?]”.

Igualmente, los varios peluches de conejos; las estrellas que hay hasta en luces; una minicocina de juguete; una pequeña biblioteca con cuentos, que queda cerca del televisor; y un mueble organizador de muñecos.

Asimismo, la cama de la pequeña que no es tradicional, pues “parece un sofá”, ya que esa es la función que cumple de día, y adicional tiene una “cama nido”, explicó María Clara.

Las imágenes del dormitorio de Matilde no solo pueden verse en la grabación (del minuto 0:26 al 5:13), sino en un carrusel de Instagram que subió la famosa con algunas fotos de ese espacio, y que compartimos a continuación, antes de detallar lo que tiene el cuarto de los mellizos.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Clara Rodriguez (@mariaclararod) el 26 Sep, 2018 a las 9:41 PDT

Gris, habano y azul son los colores que predominan en el área de Luciano y Lorenzo en la que hay dos cunas pegadas a una pared, que tiene varios cuadros de animales pintados a mano.

En el cuarto, además, hay una silla de lactancia, un tipi, un cambiador y peluches de conejos y ovejas.

Tanto este espacio como el de Matilde cuentan con sistemas de monitoreo y de calefacción; asimismo varios detalles personalizados como, por ejemplo, la lencería de las camas, y armarios estrictamente organizados.

Del dormitorio de Lorenzo y Luciano también hay algunas fotos, que publicamos aquí, antes del video completo de los cuartos de los tres hijos de María Clara, que fue subido al canal de YouTube de la presentadora, ‘Ser mamá’ (el área de los mellizos se puede apreciar desde el minuto 5:14).