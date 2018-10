Y es que lo que le pidió la modelo paisa al guardameta de la Selección Colombia no fue cualquier cosa. Ella quiere que él le dé otro sobrino.

Así lo hizo saber, el 22 de septiembre, en los comentarios de la vieja foto de Instagram con la que su hermano le deseó feliz cumpleaños.

“Te creciste hermanita. Te amo mucho 🎂🎂🎂 #HappyBirthday #FelizCumple ❤️”, le escribió David en el post de la imagen de cuando Daniela era una bebé y él la alzaba, y la modelo le respondió:

“¡Te amo más! Y gracias porque me has dado el mejor regalo, mis sobrinos. ¿Alguien como yo quiere otro sobrino? Like si ayudas a la causa”.