Un momento inesperado se vivió durante una transmisión en vivo de Westcol junto al cantante Blessd, cuando uno de los robots humanoides que ambos adquirieron terminó golpeando al creador de contenido.

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El episodio ocurrió mientras los dos interactuaban con la máquina y realizaban diferentes movimientos. En medio de la situación, el robot de Blessd hizo un movimiento que tomó por sorpresa a Westcol y lo impactó por la espalda, provocando que terminara en el piso.

La escena quedó registrada durante el directo y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde el momento llamó la atención de los seguidores de ambos. De acuerdo con Blu Radio, el incidente no dejó heridas en el streamer.

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Los robots llegaron a Medellín a finales de septiembre y desde entonces han aparecido en contenidos de los dos creadores. Los dispositivos cuentan con funciones que permiten ejecutar movimientos de baile y rutinas relacionadas con el boxeo, entre otras capacidades.

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¿Por qué Westcol y Blessd tienen robots?

La adquisición de estas máquinas está relacionada con la próxima edición de Stream Fighters 5, evento que tendrá como una de sus novedades un enfrentamiento entre los robots de ambos creadores.

La pelea está programada para el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Westcol y Blessd estarán encargados de manejar sus respectivos robots durante este particular combate, que hace parte de la programación del evento.

Por ahora, las pruebas previas al evento ya han dejado varios momentos llamativos. El golpe que recibió Westcol se convirtió en uno de los clips que más atención ha generado alrededor de los robots antes de su participación en Stream Fighters 5.

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