Por: Noticiero 90 minutos

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La empresa de servicios públicos Emcali notificó que este jueves persistirán trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad de Cali, lo cual puede resultar en interrupciones temporales del suministro de agua potable en distintos sectores, según información divulgada por el Noticiero 90 Minutos. Estas acciones, ejecutadas por la gerencia de acueducto, contemplan la reposición de válvulas y la optimización de las redes, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio.

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De acuerdo con el reporte, uno de los cierres programados se realizará en el barrio La Flora, comprendido desde la avenida 3 norte hasta la avenida 3 bis norte y desde la calle 57 norte hasta la calle 60 norte, en la comuna 2. Allí, el servicio de agua potable estará suspendido desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, periodo en el que se desarrollarán los trabajos de empates en la red de distribución.

Además, otro de los sectores afectados será Alfonso Barberena, específicamente en la calle 33 F, calle 33 H y calle 34, desde la carrera 24 B hasta la carrera 24 D, además de algunas transversales y carreras adyacentes. En este punto, la interrupción del suministro de agua está prevista desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Estas acciones forman parte de las labores de optimización de la red de distribución, encaminadas a mantener una adecuada infraestructura en el interior del sistema hídrico de la ciudad.

La información recopilada por el Noticiero 90 Minutos también menciona otros barrios en los que se presentarán cortes del servicio durante la jornada. Entre estos se encuentran Marroquín II, Unión de Vivienda Popular, San Judas, José Holguín Garcés, Granada, Chiminangos y El Troncal, cuyos residentes deberán planificar su consumo con antelación y tomar las precauciones necesarias ante la extensión de las interrupciones, que en algunos casos superarán las 12 horas.

La comunicación oficial recalca la importancia de estos trabajos para la mejora sostenida de la red de acueducto y recomienda a los habitantes de las zonas afectadas mantenerse atentos a los avisos de Emcali, a fin de mitigar inconvenientes mientras se reestablece el servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán los horarios y barrios afectados por el corte de agua en Cali?

De acuerdo con información del Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los cortes de agua este jueves en Cali incluyen La Flora y Alfonso Barberena, con suspensiones desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y 9:00 p.m. respectivamente. También se verán impactados Marroquín II, Unión de Vivienda Popular, San Judas, José Holguín Garcés, Granada, Chiminangos y El Troncal, por lo que se recomienda prepararse ante interrupciones de hasta más de 12 horas.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto?

Según lo informado por el Noticiero 90 Minutos, Emcali realiza estos trabajos para llevar a cabo la reposición de válvulas y la optimización de las redes de distribución de agua potable. Estas labores buscan mantener y mejorar la calidad del servicio, así como asegurar una infraestructura adecuada para el suministro en la ciudad de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.