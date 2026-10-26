Jalen Williams, una de las figuras de Oklahoma City Thunder, sufrió una grave lesión en la pierna izquierda durante el partido contra Los Angeles Clippers, disputado el domingo 25 de octubre.

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El jugador intentó hacer una clavada, pero cayó de manera aparatosa después de recibir una falta y tuvo que abandonar la cancha en camilla, en medio de la preocupación de sus compañeros y los aficionados.

La jugada ocurrió cuando faltaban 1 minuto y 14 segundos para terminar el último cuarto. Williams se dirigió hacia la canasta para intentar una anotación, pero el contacto con los jugadores rivales afectó su caída y su pierna izquierda quedó en una posición que encendió las alarmas. Las imágenes de la acción, difundidas en redes sociales, causaron conmoción por la forma en la que el basquetbolista terminó en el suelo.

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⚠️😰 No apto para sensibles. La gravísima lesión de Jalen Williams en su tobillo. https://t.co/uQwgUVfl2g — Offsider (@Offsider_ES) October 26, 2026

🇺🇸 | Jalen Williams, jugador de la NBA en Estados Unidos, sufre una grave lesión en la parte inferior de la pierna. https://t.co/NCbkbh2Odj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

El cuerpo médico del Thunder ingresó rápidamente para atenderlo. Mientras el jugador permanecía tendido debajo del aro, sus compañeros y varios integrantes de los Clippers reaccionaron con preocupación ante la gravedad aparente de la lesión. Los profesionales de la salud cubrieron la zona afectada y prepararon una camilla para retirarlo del campo de juego.

Williams salió del escenario deportivo en medio de los aplausos del público, que coreó su apodo, ‘J-Dub’. El jugador respondió con ambos pulgares hacia arriba mientras era trasladado, un gesto con el que saludó a los aficionados que le expresaban su apoyo.

Preocupación en Oklahoma City Thunder por lesión de Jalen Williams

La lesión representa un duro golpe para Oklahoma City Thunder, equipo que consiguió una victoria por 108-101 frente a los Clippers, pero terminó la jornada preocupado por el estado físico de una de sus principales figuras.

Williams es una pieza importante en el esquema del equipo y ha compartido protagonismo con Shai Gilgeous-Alexander en los últimos años. Su ausencia obligaría al entrenador Mark Daigneault a modificar la rotación, especialmente en una temporada que apenas comienza y en la que la plantilla ya ha sufrido otros problemas físicos.

El encuentro también dejó novedades médicas para Oklahoma City, pues Cason Wallace y Jaylin Williams tuvieron que abandonar el partido por molestias físicas.

Por ahora, el equipo no había divulgado un diagnóstico definitivo sobre la lesión de Jalen Williams ni confirmado cuánto tiempo estará fuera de las canchas. El entrenador señaló que esperaba recibir una actualización médica durante la mañana del lunes.

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La incertidumbre mantiene en alerta a los seguidores del Thunder, que esperan conocer el alcance de la lesión y las posibilidades de recuperación de un jugador fundamental para las aspiraciones del equipo en la NBA.

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