Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La Juventus consiguió un importante respiro en la Serie A tras vencer al Lecce como visitante por 0-2 en un partido determinante para el equipo dirigido por Luciano Spalletti. Esta victoria resulta especialmente significativa porque el cuadro de Turín venía atravesando jornadas irregulares y necesitaba sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato italiano, de acuerdo con información de Noticias Caracol.

Sigue a PULZO en Discover

El equipo mostró autoridad desde los primeros minutos, imponiendo un ritmo favorable que permitió adelantarse en el marcador al minuto 29. En esa acción, Douglas Luiz ejecutó un tiro libre con gran precisión, enviando un pase perfecto al área que Weston McKennie aprovechó con un remate directo, superando la resistencia del arquero local, Wladimiro Falcone. Este primer gol permitió a los visitantes manejar el partido con mayor seguridad y confianza, como detalla el mismo reporte.

Poco después, en el minuto 41, la Juventus amplió la diferenciacon una jugada protagonizada nuevamente por Douglas Luiz. El mediocampista brasileño recibió la pelota en la frontal del área gracias a un pase de Federico Gatti, y, sin dudar, sacó un remate cruzado desde larga distancia. Falcone, aunque atento, no pudo evitar que el balón terminara junto al palo, estableciendo el 0-2 y sellando así el primer gol de Douglas Luiz con la camiseta de la ‘Vecchia Signora’.

Antes del descanso, la Juventus pudo aumentar su ventaja, pero Randal Kolo Muani, tras una buena jugada colectiva con Teun Koopmeiners, no logró concretar la oportunidad. El delantero francés muestra dificultades para adaptarse y ser determinante en la liga italiana. En el otro lado, el Lecce tuvo una reacción tras el entretiempo; Youssef Maleh dispuso de una clara opción de acortar distancias al minuto 49, pero Federico Gatti apareció para evitar el peligro enviando el balón al córner.

Pese a los intentos del Lecce, en especial a través de jugadas a balón parado, la solidez defensiva juventina mantuvo el marcador intacto hasta el final. La victoria posicionó a la Juventus en la séptima casilla, mientras el Lecce se mantiene en la zona media de la tabla con doce puntos, producto de tres victorias y cinco derrotas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el desempeño de Douglas Luiz en la victoria de la Juventus contra Lecce?

Douglas Luiz fue sin duda una de las figuras del partido, ya que asistió en el primer gol y anotó el segundo tanto de la Juventus. Su participación fue clave para romper la dinámica negativa del equipo y llevarse tres puntos importantes, como destaca Noticias Caracol.

¿En qué posición se encuentra el Lecce tras la derrota ante Juventus por Serie A?

Después de perder contra la Juventus, el Lecce quedó ubicado en la duodécima posición en la tabla, con doce puntos acumulados gracias a tres victorias y cinco derrotas, según el informe del encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.