El futuro de LeBron James vuelve a convertirse en el tema que más ruido genera en la NBA. A sus 41 años y cuando parecía que terminaría su carrera con la camiseta de Los Angeles Lakers, varios reportes de Estados Unidos aseguran que el máximo anotador en la historia de la liga dejará la franquicia angelina para buscar un nuevo desafío.

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La noticia fue revelada inicialmente por el periodista Shams Charania, de ESPN, quien indicó que el cuatro veces campeón de la NBA ya les comunicó a los Lakers su decisión de salir del equipo y convertirse en agente libre. Posteriormente, otros reconocidos analistas especializados respaldaron esa versión, aumentando la expectativa por el próximo destino de una de las mayores leyendas del baloncesto.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre dónde continuará su carrera, desde ya comenzaron las especulaciones. Uno de los equipos que más fuerza ha tomado en las últimas horas son los Golden State Warriors, franquicia liderada por Stephen Curry y que desde hace varias temporadas ha sido relacionada con un posible movimiento para juntar a las dos máximas figuras de la última década en la NBA.

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La posibilidad de ver a James compartiendo equipo con Curry ha despertado la ilusión de miles de aficionados, especialmente porque ambos protagonizaron algunas de las finales más memorables de los últimos años cuando defendían los colores de Cavaliers y Warriors, respectivamente.

Sin embargo, Golden State no sería el único candidato. Desde hace tiempo también se habla de un posible regreso de LeBron a Cleveland Cavaliers, organización con la que conquistó el histórico campeonato de 2016 tras remontar un 3-1 en las Finales. Aun así, el jugador todavía no habría tomado una determinación sobre cuál será el último capítulo de su brillante carrera.

Los equipos de la NBA podrán iniciar oficialmente las conversaciones con los agentes libres desde este martes, mientras que las firmas de contratos quedarán habilitadas en los próximos días, por lo que el panorama del veterano alero podría aclararse muy pronto.

Si finalmente abandona Los Angeles, James pondrá fin a una etapa de ocho temporadas con los Lakers. Allí consiguió el campeonato de 2020, disputado en la llamada “burbuja” por la pandemia, y escribió varias páginas doradas en la historia de la liga, entre ellas convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos.

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No obstante, el equipo nunca volvió a pelear seriamente por otro anillo, ni siquiera después de la llegada de Luka Dončić en 2025. La reciente eliminación frente a Oklahoma City Thunder terminó alimentando las dudas sobre el proyecto deportivo y, ahora, todo apunta a que LeBron estaría listo para emprender un nuevo reto, con los Warriors de Stephen Curry apareciendo como uno de los destinos que más expectativa genera en toda la NBA.

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