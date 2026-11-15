Evelin Trejos acaba de conseguir uno de los logros deportivos más importantes de su carrera: una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Sin embargo, detrás de la alegría por representar a Colombia y subir al podio internacional, la boxeadora pereirana atraviesa una situación familiar complicada, pues el terremoto que sacudió a Risaralda en agosto dejó a sus seres queridos sin el hogar que tenían.

Sigue a PULZO en Discover

La historia de la deportista, de 17 años, tomó relevancia luego de que en redes sociales cuestionaran la falta de reconocimiento y acompañamiento de las autoridades de Pereira y Risaralda tras su regreso al país. En una publicación se observa a la joven con su medalla y una chaqueta de la Selección Colombia cuando llega al aeropuerto, donde fue recibida por familiares y personas cercanas.

El periodista Mauricio Trujillo destacó que Trejos consiguió un resultado histórico para el departamento y pidió que, al menos, las autoridades contribuyan a solucionar las dificultades de vivienda que enfrenta su familia.

La situación fue conocida también a través de un relato publicado sobre las condiciones que atraviesan sus seres queridos. Evelin vive con su mamá, Rosa Salas, y su hermano Esnéider, quien también practica boxeo. Los tres residían en el barrio Perla del Sur, en Pereira.

Lee También

El terremoto del 10 de agosto de 2026 cambió sus condiciones de vida. La vivienda que compartían colapsó y la emergencia también afectó el lugar donde trabajaba Rosa, quien perdió su empleo en una heladería. Desde entonces, ha buscado otras alternativas para conseguir ingresos y sostener a su familia.

Nadie la acompaño a pesar de traer consigo el más grande logro olímpico de un deportista risaraldense, es una heroína y ni siquiera se dieron cuenta ni Pereira ni en Risaralda.

Ojalá al menos le ayuden a reconstruir su casa. https://t.co/tF7HGKYYij — Mauricio Trujillo Restrepo (@trujillodeporte) November 15, 2026

Aunque una persona les ofreció una vivienda sin cobrarles arriendo, el lugar tiene grietas y no representa una solución definitiva. Además, las ayudas que habían recibido inicialmente, entre ellas mercados y colaboración de vecinos, dejaron de llegar.

La propia Evelin conoce las dificultades que atraviesan en su hogar y tiene claro uno de sus mayores anhelos: poder salir adelante para regalarle una casa a su mamá.

La medalla que consiguió Evelin Trejos en Dakar

En el terreno deportivo, la joven boxeadora consiguió la medalla de plata en la categoría de los 54 kilogramos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Para llegar a la final, venció a la rumana Lasmina Moraru, a la australiana Belle Spicer y a la japonesa Yura Kanemaru. En el combate por el oro se enfrentó a la uzbeka Sabrina Chakomanova, quien se impuso por decisión unánime de los jueces.

De esa manera, Trejos se convirtió en una de las representantes colombianas que subieron al podio en las justas disputadas en Senegal.

Ahora, mientras continúa su camino en el deporte, su historia también pone sobre la mesa las dificultades que enfrenta su familia y la necesidad de encontrar una solución para recuperar un hogar que perdieron por cuenta de la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.