Colombia tendrá una delegación de 22 deportistas en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se disputarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. El equipo nacional estará integrado por 10 mujeres y 12 hombres, quienes competirán en diferentes disciplinas en la primera edición de este certamen que se celebrará en África.

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Uno de los datos que sobresalen de la delegación es que 16 de los 22 atletas han pasado por programas de formación deportiva en Colombia. En total, 12 participaron en los Juegos Intercolegiados, 10 hicieron parte del Programa Avanzado de Desarrollo (PAD) y cuatro estuvieron vinculados a las Escuelas de Talentos. Algunos deportistas han tenido procesos en más de uno de estos espacios.

Entre ellos están Dilan Andrés Graciano, lanzador de jabalina, e Izzon Jeffrey Galea, boxeador, quienes cuentan con registros en los tres programas. Su presencia en Dakar refleja el proceso de formación que han seguido antes de llegar a una competencia del ciclo olímpico juvenil.

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Las disciplinas en las que competirá Colombia

La delegación colombiana tendrá representación en atletismo, boxeo, ciclismo, lucha, natación, skateboarding, triatlón, arquería y gimnasia artística, además de otras disciplinas en las que los atletas llegaron a través de sus respectivas federaciones.

En atletismo estarán Michel Carolina Gómez, Ilsa Mayerlin Córdoba y Wanda Luciana Arizala. Por su parte, Nicol Dahiana Quiceno y Evelin Trejos competirán en boxeo, mientras que Juan Esteban Sánchez lo hará en ciclismo.

La representación nacional también tendrá a Valery Edith Rubio en lucha; María Gabriela Becerra en natación; Juan Esteban Garcés en skateboarding; Catalina Moreno en triatlón; Nicolás Gómez y Juana Cardona en arquería, y Maximiliano Salcedo y Matías Ramos en gimnasia artística.

A ellos se suman Juan Esteban Plazas, en esgrima; Alejandro Gutiérrez, en ecuestre; Brayan Stiven Pérez, en baile deportivo; Salomé Vargas, en ciclismo; Nicolás Kokidko Rueda, en natación, y Emanuel Otálvaro, en tenis de mesa.

Con esta participación, Colombia buscará ampliar el balance que ha conseguido en las tres ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de la Juventud, certamen en el que suma 20 medallas: ocho de oro, siete de plata y cinco de bronce.

Dakar recibirá la primera edición africana de los Juegos

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se desarrollarán entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre. El evento reunirá a deportistas jóvenes de distintos países y marcará un precedente para el movimiento olímpico al convertirse en la primera edición que se celebre en territorio africano.

La ceremonia de apertura está prevista para este sábado en el estadio Olímpico de Diamniadio, en Senegal, donde se encenderá la llama olímpica y comenzará oficialmente la competencia.

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Para los atletas colombianos, el certamen representa una oportunidad de medirse ante deportistas de otros países y sumar experiencia internacional en una etapa clave de su desarrollo. Además de buscar medallas, su participación servirá como referencia para evaluar el nivel de las nuevas generaciones del deporte nacional.

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