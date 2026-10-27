Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se alista para ser el epicentro de una de las carreras ciclísticas más esperadas en Colombia: el Giro de Rigo, programado para el domingo 1 de noviembre. Este evento reúne a más de 10.000 ciclistas provenientes de 35 países y convierte tanto a la ciudad como al Valle del Cauca en vitrinas del deporte, el turismo y la integración, de acuerdo con 90minutos.co. El contexto para la realización de este certamen es particular, pues la región avanza en su proceso de recuperación tras la emergencia causada por el sismo ocurrido el 10 de agosto. En este escenario, la competencia se transforma en una oportunidad clave para reforzar la economía local, restaurar la confianza en el territorio y crear nuevas dinámicas de desarrollo regional.

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La organización del Giro de Rigo no solo tiene implicaciones deportivas y turísticas. Como parte de una alianza entre el sector público y empresas privadas, se gestionaron ayudas humanitarias y materiales de construcción para quienes resultaron afectados por el sismo en Cali y municipios como Yotoco, Vijes, Calima, Dagua y Yumbo. Dentro de los aportes destacan 90 toneladas de cemento, 70 toneladas de adobe, 1.200 mercados, 10 toneladas de productos para hidratación y más de 15.000 unidades de alimentos, según información publicada por 90minutos.co. Estos recursos buscan aliviar las dificultades inmediatas y contribuir en la reconstrucción de viviendas y el bienestar de población vulnerable.

El evento, según el alcalde Alejandro Eder, también potencia sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio, gracias a la llegada de deportistas, equipos de apoyo, familiares y turistas. Rigoberto Urán, organizador del certamen, resaltó la relevancia de unir a las instituciones públicas y el sector privado para respaldar a las comunidades, e indicó que la competencia puede tener un impacto económico cercano a los 30 millones de dólares por la numerosa participación de ciclistas y acompañantes.

El recorrido del Giro de Rigo para este año presenta dos distancias: una ruta larga de 180 kilómetros y una corta de 68 kilómetros, abarcando paisajes y municipios icónicos del Valle, entre ellos Dagua, Loboguerrero, el lago Calima, El Darién, Restrepo, Mediacanoa, Yotoco, Vijes y Yumbo. La Plazoleta Jairo Varela es el escenario de concentración, con encuentros desde las 5:40 a. m. y salidas oficiales programadas a partir de las 6:00 a. m. Las inscripciones generales se agotaron rápidamente, aunque se habilitaron cupos especiales con el fin de recaudar recursos para los damnificados de la emergencia reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios económicos del Giro de Rigo para Cali?

Según declaraciones recopiladas por 90minutos.co, el Giro de Rigo impulsa la economía local al dinamizar sectores como hotelería, gastronomía, transporte y establecimientos comerciales, debido a la llegada masiva de visitantes. Rigoberto Urán estimó que el certamen puede representar un impacto cercano a los 30 millones de dólares, gracias a la participación de miles de ciclistas y acompañantes nacionales e internacionales.

¿Cómo apoya el Giro de Rigo la recuperación tras el sismo en Cali?

Según 90minutos.co, la articulación entre el evento, el sector público y la empresa privada permitió reunir recursos humanitarios, materiales de construcción y alimentos. Estas ayudas fueron entregadas a comunidades afectadas en Cali y municipios cercanos, aportando a la reconstrucción y alivio de quienes resultaron damnificados por la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.