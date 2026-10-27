El rapero estadounidense Jay-Z fue confirmado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se disputará el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

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El anuncio fue divulgado por la NFL, Apple Music y Roc Nation, la compañía de entretenimiento fundada por el propio músico, quien después de tres décadas de carrera finalmente subirá a uno de los escenarios más vistos del mundo.

La elección tiene un significado particular, pues Jay-Z ha participado desde 2019 en la selección de los artistas que protagonizan este espectáculo, gracias al acuerdo entre Roc Nation y la NFL. Ahora, el rapero dejará su papel detrás de escena para convertirse en la figura central de una presentación que cada año reúne a millones de espectadores alrededor del mundo.

¿Por qué es tan importante el show de medio tiempo del Super Bowl?

El espectáculo del Super Bowl se convirtió en uno de los eventos musicales más importantes de la industria, debido a su alcance internacional y a la capacidad de reunir a públicos que van más allá de los aficionados al fútbol americano. Durante aproximadamente 15 minutos, los artistas cuentan con una plataforma para presentar sus canciones ante una audiencia masiva.

En las ediciones recientes, el escenario ha recibido a figuras como Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar y Bad Bunny. Sus presentaciones han trascendido el partido y han impulsado conversaciones en redes sociales, reproducciones musicales y debates culturales.

La participación de Jay-Z también representa un momento particular para el hip hop, género en el que el artista construyó una carrera que combina música, negocios e influencia cultural.

¿Quién es Jay-Z y cuáles son sus canciones más famosas?

Jay-Z, cuyo nombre de nacimiento es Shawn Corey Carter, nació el 4 de diciembre de 1969 en Brooklyn, Nueva York. Comenzó a ganar reconocimiento internacional con ‘Reasonable Doubt’, su álbum debut publicado en 1996, considerado una de las producciones importantes de su trayectoria.

Entre sus canciones más conocidas están ‘Empire State of Mind’, junto a Alicia Keys; ’99 Problems’; ‘Hard Knock Lif’e (Ghetto Anthem); ‘Big Pimpin’ y’ Run This Town’, colaboración con Rihanna y Kanye West. También sobresalen discos como ‘The Blueprint’ (2001) y ‘The Black Album’ (2003).

A lo largo de su carrera, el rapero ha ganado 25 premios Grammy y se convirtió en el primer artista de hip hop en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores, en 2017. Además, fundó Roc Nation en 2008, empresa que trabaja en la gestión de artistas, la producción musical y los negocios deportivos.

Una presentación con posibles invitados

Aunque Jay-Z será el protagonista del espectáculo de 2027, todavía no se han confirmado artistas invitados. La posibilidad de que Beyoncé, su esposa, participe en la presentación ha despertado expectativa, debido a su trayectoria en el Super Bowl y a las colaboraciones musicales que ambos han compartido.

El concierto también coincidirá con la celebración de tres décadas desde el lanzamiento de ‘Reasonable Doubt’, un aniversario que el rapero ha conmemorado con presentaciones especiales. Su debut en el medio tiempo marcará así un nuevo capítulo de su carrera y de la relación entre la NFL y la industria musical.

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