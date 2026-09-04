Por: Noticiero 90 minutos

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El taekwondo cuenta con una fecha especial en el calendario deportivo internacional y su importancia radica en un momento clave en su camino como disciplina olímpica. El 4 de septiembre se celebra el Día Internacional del Taekwondo, un reconocimiento a la historia y el desarrollo de este arte marcial que va mucho más allá de la competencia física. De acuerdo con la información de 90 Minutos, el taekwondo se caracteriza por una combinación de fuerza, velocidad, técnica y gran concentración. Más allá del despliegue de movimientos rápidos y patadas características de los combates, quienes lo practican deben formarse en elementos como disciplina, autocontrol, perseverancia y respeto, valores fundamentales en cada sesión de entrenamiento.

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La importancia del 4 de septiembre se explica porque, en 1994, el Comité Olímpico Internacional determinó que esta disciplina ingresaría a los Juegos Olímpicos como deporte oficial. Desde entonces, el taekwondo se consolidó como parte central de competencias deportivas globales y sus técnicas, particularmente aquellas que enfatizan el uso de las piernas, se volvieron parte del imaginario olímpico. Este reconocimiento no solo elevó el perfil del deporte, sino que inspiró a miles de jóvenes atletas alrededor del mundo a seguir el rigor que exige el tatami —la superficie donde se practican las artes marciales— y a prepararse con un enfoque que va más allá de la victoria y la derrota.

Para Colombia, el taekwondo representa también un motivo de orgullo. Según 90 Minutos, el país suma una medalla olímpica en esta disciplina gracias a Óscar Muñoz Oviedo, quien conquistó su presea durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Este logro se cuenta entre los hitos deportivos más importantes del país y demuestra el alcance del taekwondo colombiano tanto en el alto rendimiento como en los procesos de formación de nuevos practicantes. Además, otras competencias recientes destacan a atletas nacionales como Jhon Garrido, Miguel Trejos, Laura Ramírez y Damián Gil, quienes han sumado alegrías al deporte en eventos internacionales como Santo Domingo 2026, según reportes citados por el Comité Olímpico Colombiano.

La conmemoración del Día Internacional del Taekwondo es, por tanto, una oportunidad para resaltar no solo los logros visibles, sino también el meticuloso proceso de formación y perfeccionamiento técnico que define a este deporte, respaldado siempre por principios de respeto y autoconocimiento.

¿Por qué el Día Internacional del Taekwondo se celebra el 4 de septiembre?

El 4 de septiembre fue escogido como Día Internacional del Taekwondo porque ese día, en 1994, el Comité Olímpico Internacional reconoció oficialmente este deporte como disciplina olímpica. Ese reconocimiento marcó el inicio de su participación en los Juegos Olímpicos, consolidando su presencia en el escenario deportivo mundial.

¿Qué significa el término ‘tatami’ en el taekwondo?

En el contexto del taekwondo, ‘tatami’ se refiere a la superficie acolchada sobre la cual se entrenan y compiten las artes marciales. Es esencial para absorber impactos durante los ejercicios y garantizar seguridad tanto en las prácticas como en las competencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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