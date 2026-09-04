La situación que nadie esperaba en el US Open: Aryna Sabalenka tuvo que detener momentáneamente su partido de tercera ronda contra Kamilla Rakhimova debido a un fuerte olor que llegó hasta la cancha del Louis Armstrong Stadium, en Nueva York.

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La número uno del mundo se encontraba en ventaja 3-0 en el primer set cuando se acercó a la jueza de silla, Eva Asderaki-Moore, para advertirle sobre el olor. Sabalenka aseguró que alguien estaba fumando y que la situación era tan intensa que comenzaba a convertirse en una distracción durante el partido.

La situación resulta llamativa en uno de los torneos deportivos más importantes del mundo. Sabalenka no estaba reclamando por una cuestión relacionada directamente con el juego, sino por una circunstancia externa que terminó obligándola a interrumpir su concentración mientras disputaba un partido de Grand Slam.

Qué más ha pasado en el US Open

El episodio tampoco sería algo aislado. Durante esta edición del torneo, otros jugadores ya habían manifestado su molestia por olores similares en algunas zonas del complejo de Flushing Meadows.

La explicación está, en parte, en la ubicación del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, junto al parque Flushing Meadows-Corona. El olor puede llegar hasta algunas canchas desde los alrededores, mientras que dentro de las instalaciones del US Open está prohibido fumar. Además, el consumo recreativo de cannabis es legal para mayores de 21 años en Nueva York, lo que ha convertido el asunto en un problema recurrente para el torneo.

La británica Katie Boulter, por ejemplo, ya había contado antes del partido de Sabalenka que había experimentado esta situación durante sus entrenamientos y reconoció que resulta difícil mantener la concentración cuando aparece el olor.

Para una competición en la que los jugadores necesitan máxima concentración y en la que cada punto puede definir un partido, que factores externos terminen interrumpiendo el juego resulta, cuando menos, bastante cuestionable.

Mensaje de Sabalenka a los aficionados

Pese a la interrupción, la bielorrusa consiguió dejar atrás el inconveniente y terminó imponiéndose a Rakhimova por 6-3 y 6-4, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del US Open.

Después del encuentro, Sabalenka pidió a los aficionados tener consideración con los tenistas y evitar fumar cerca de las canchas. La campeona defensora reconoció que cada persona puede relajarse como quiera, pero señaló que hacerlo en las inmediaciones de los escenarios termina afectando a quienes están compitiendo.

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Así, un partido que debía concentrar todas las miradas en el tenis terminó dejando una imagen bastante peculiar: la mejor jugadora del mundo tuvo que detener un encuentro de Grand Slam para pedir que solucionaran un problema de olor que, además, otros tenistas ya habían señalado durante el torneo.

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