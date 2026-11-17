Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima logró ubicarse nuevamente entre los mejores en el escenario nacional al sumar nuevas medallas durante la tercera jornada de las Finales Nacionales de los Juegos Intercolegiados 2026, que se desarrollan en Bogotá. De acuerdo con la información presentada, el departamento celebró importantes triunfos en disciplinas como natación y atletismo, donde destacaron deportistas provenientes de diferentes municipios tolimenses.

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Uno de los resultados más notables en esta jornada lo consiguió Emanuel Robayo, representante del municipio de Santa Isabel, quien se adjudicó la medalla de oro en los 2.000 metros planos de atletismo. Según el reporte, Robayo ejecutó una carrera estratégica que le permitió asegurar el primer lugar, ubicando a Santa Isabel en la cima del podio nacional y destacando la preparación que caracteriza a los atletas regionales.

La natación también dio importantes resultados para la delegación tolimense. Mariana Sánchez brilló con la obtención del oro en los 50 metros pecho, mejorando además sus registros personales. Sánchez no solo aportó el oro, sino también un bronce, consolidando su nombre como una de las principales exponentes de la natación local. A ella se sumaron Brayan Daniel López Herrera, quien consiguió la medalla de plata en los 800 metros libres, y Ana Sofía Villamil Cuevas, que también fue plata en los 100 metros pecho, logrando así que Tolima permaneciera entre los equipos protagonistas en la piscina.

Además del oro y las platas obtenidas, Juan Pablo Becerra aportó una medalla de bronce en los 400 metros combinados, ampliando la participación y éxito de los nadadores del departamento en las pruebas nacionales. Este grupo de jóvenes se ha convertido en un ejemplo de disciplina y talento, lo que ratifica la importancia de los Juegos Intercolegiados como plataforma para el desarrollo del deporte regional.

Con estos resultados, Tolima mantiene una destacada presencia en el medallero nacional y continúa su participación activa en la capital del país, con la expectativa de conquistar nuevos logros y seguir posicionando a sus deportistas en los primeros lugares. De acuerdo con el avance de las competencias, será fundamental el desempeño de sus representantes en las próximas jornadas para ampliar la cosecha de preseas y fortalecer el prestigio deportivo del departamento.

¿Cuáles fueron las principales medallas ganadas por Tolima en los Juegos Intercolegiados 2026?

Según los resultados dados a conocer, Tolima destacó con la medalla de oro conseguida por Emanuel Robayo en los 2.000 metros planos de atletismo y el oro de Mariana Sánchez en los 50 metros pecho de natación. El departamento también obtuvo platas de Brayan Daniel López Herrera y Ana Sofía Villamil Cuevas, junto a los bronces aportados por Mariana Sánchez y Juan Pablo Becerra.

¿Por qué son importantes los Juegos Intercolegiados para el deporte en Tolima?

Los Juegos Intercolegiados representan una oportunidad clave para que los jóvenes deportistas del Tolima demuestren su talento y puedan proyectar sus carreras de manera nacional. Este evento permite fortalecer el desarrollo local, identificar promesas y posicionar al departamento en el ámbito deportivo del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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