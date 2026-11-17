La definición de la B en Colombia está más emocionante que nunca, pues en ambos grupos aún hay equipos con chances de clasificar y por eso la última fecha se jugará de forma simultánea.

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Es más, tal como compartió la Dimayor, los horarios para conocer a los finalistas del segundo semestre del Torneo BetPlay será:

Grupo A

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Independiente Valle del Cauca vs. Envigado: jueves 19 de noviembre a las 5:30 de la tarde.

Unión Magdalena vs. Boca Juniors de Cali: jueves 19 de noviembre a las 5:30 de la tarde.

Grupo B

Real Cartagena vs. Tigres: jueves 19 de noviembre a las 7:45 de la noche.

Real Cundinamarca vs. Deportes Quindío: jueves 19 de noviembre a las 7:45 de la noche.

Y es que esto está más que emocionante debido a que las tablas de posiciones están muy apretadas, destacando que aún hay cinco equipos con posibilidades de avanzar.

Cómo están las tablas de posiciones del Torneo BetPlay

Cabe destacar que, con los resultados del último fin de semana, las tablas de posiciones van así:

Grupo A 1. Enviado 7 2. Unión Magdalena 7 3. Boca Juniors 7 4. Independiente Valle del Cauca 5

Grupo B 1. Deportes Quindío 9 2. Real Cartagena 8 3. Real Cundinamarca 5 4.Tigres 5

De esta manera, los que tienen posibilidades de avanzar a la final son Envigado, Unión Magdalena, Boca Juniors, Deportes Quindío y Real Cartagena, así que la última fecha pinta para ser muy emocionante porque cada gol puede mover las tablas de posiciones.

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Envigado, por ejemplo, tiene una gran oportunidad de asegurar su regreso a la A sin jugar una nueva gran final, puesto que fue campeón del primer semestre y ahora, si gana su grupo, confirmará su regreso a la primera división del fútbol colombiano de forma inmediata.

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