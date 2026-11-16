El fútbol aficionado de la capital vivió una jornada memorable este sábado 14 de noviembre en el estadio El Tabora, escenario donde Atlético Granada se coronó campeón de la séptima edición de la Champions Elite Bogotá, prestigioso certamen organizado por Capital Cup Bogotá bajo la dirección de Cristian Ramos y Camilo Rodríguez. En una emocionante y disputada gran final, el conjunto granadino se impuso con un contundente marcador de 4-1 frente a La Farza, adjudicándose el trofeo principal y un premio económico de 50 millones de pesos, mientras que el subcampeón recibió un estímulo de 20 millones de pesos.

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El compromiso definitivo, que puso el broche de oro a una competencia iniciada el pasado 24 de agosto con la participación de 24 escuadras, tuvo un desarrollo vibrante hasta el pitazo final. Atlético Granada abrió la cuenta al minuto 27 por intermedio de Jhonier Córdoba y logró ampliar su ventaja en el tramo final gracias a la anotación de Juan Pablo Rodríguez al minuto 87. Aunque La Farza descontó al minuto 90 con un tanto de Samith Acosta que encendió la ilusión de la remontada, el equipo campeón sentenció el compromiso en el tiempo de reposición con los goles de Lucas Moreno al minuto 94 y de Juan Ochoa al minuto 96.

Precisamente Juan Ochoa, referente ofensivo de Atlético Granada, fue distinguido como el mejor jugador del torneo tras firmar una campaña sobresaliente en la que registró siete anotaciones y cinco asistencias decisivas para la conquista del título. A lo largo de casi tres meses de competencia, el torneo superó exigentes fases de octavos de final —instancia a la que avanzaron 16 clubes—, cuartos y semifinales, recorriendo emblemáticos escenarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) como los estadios Servitá, Tercer Milenio, La Fragua, Timiza, Cayetano Cañizares, El Tabora y las instalaciones del club Xcoli.

Con esta consagración, Atlético Granada inscribió por primera vez su nombre en el cuadro de honor de la Champions Elite Bogotá, palmarés que continúa liderando Suramericana de Transportes con tres coronas obtenidas en 2021, 2022 y 2025, seguido por La Once (2022), La Farza (2023) y CD Dilex (2024). Tras el éxito deportivo y organizativo de esta séptima edición, Capital Cup Bogotá anunció oficialmente el inicio del proceso de postulación de los futbolistas más destacados de la temporada para participar en la segunda Gala de Los Premios del Fútbol Aficionado, evento que se celebrará en mayo de 2027 luego del rotundo respaldo alcanzado en su primera entrega, en la cual se registraron más de 247.000 votos entre los nominados.

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