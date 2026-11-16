Por: Caracol TV

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó un comunicado este domingo 15 de noviembre, reaccionando a las recientes declaraciones de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Dimayor, máxima autoridad organizadora del balompié nacional, negó de manera categórica que su presidente, Carlos Mario Zuluaga, haya sostenido conversaciones directas con los jugadores del Deportivo Pereira para ofrecer garantías salariales. La aclaración surge en medio de rumores y tensiones sobre las dificultades financieras que atraviesa el plantel del Pereira, particularmente por la deuda de más de dos meses en salarios a sus futbolistas.

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La Dimayor recalcó que los señalamientos difundidos carecen de sustento y tergiversan la estructura administrativa bajo la cual opera el fútbol profesional colombiano. Según la misma entidad, es fundamental que la opinión pública comprenda el verdadero alcance de su marco legal y estatutario. En este sentido, hizo énfasis en un principio básico: "la Dimayor no funge como empleadora de los futbolistas profesionales que compiten en los diferentes torneos del país". Dicho vínculo laboral, explicó, corresponde exclusivamente a los clubes deportivos afiliados que conforman la corporación, como es el caso del Deportivo Pereira.

No obstante, si bien la Dimayor aclaró que no mantiene una relación laboral directa con los jugadores, la entidad reafirmó su responsabilidad frente al respeto de los derechos laborales y la estabilidad financiera dentro de la liga. De acuerdo con el comunicado, la Dimayor ejerce una supervisión constante y rigurosa sobre sus clubes miembros, exigiendo el cumplimiento total de las obligaciones económicas hacia los deportistas. La finalidad es velar por la transparencia y la regularidad de la competencia en el fútbol colombiano.

En medio de la controversia, la Dimayor insistió en que cualquier tipo de garantía o compromiso salarial corresponde únicamente a los clubes. Por tal motivo, reiteró públicamente la exigencia a los equipos de cumplir cabalmente con sus responsabilidades económicas con los futbolistas, haciendo hincapié en que su función central es la organización de los torneos y la fiscalización de las operaciones de los clubes afiliados. Así, la comunicación busca aclarar la naturaleza de las funciones de la Dimayor y desmentir de manera oficial las versiones emitidas por Acolfutpro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Dimayor sobre la relación laboral con los futbolistas en Colombia?

De acuerdo con el comunicado de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la entidad no es empleadora de los futbolistas profesionales en Colombia. El vínculo laboral corresponde de manera exclusiva a los clubes deportivos afiliados, lo cual implica que cualquier acuerdo, garantía o pago salarial debe ser gestionado por cada club y no por la organización rectora de la liga.

¿Cuál es la función de Dimayor frente a las obligaciones de los clubes afiliados?

Dimayor señaló que, aunque su papel principal es organizar los campeonatos profesionales, también ejerce una supervisión constante sobre los clubes afiliados. Su responsabilidad es exigir y recordar a los equipos deportivos que deben cumplir plenamente con los compromisos económicos y laborales adquiridos con sus plantillas, para preservar la estabilidad y transparencia del fútbol profesional colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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