La emoción del fútbol profesional colombiano llega a su punto más álgido este sábado 14 de noviembre de 2026, cuando se dispute de manera íntegra la última fecha de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay. En una sola jornada de infarto, los equipos se jugarán el todo por el todo para asegurar los tres últimos cupos disponibles rumbo a los cuadrangulares semifinales, además de definir la codiciada ventaja deportiva del ‘punto invisible’.

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Hasta el momento, los clubes que ya aseguraron su tiquete a la siguiente instancia del campeonato son Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Independiente Santa Fe. La disputa por los puestos restantes se centra en un grupo de escuadras donde Independiente Medellín —que visita a Águilas Doradas—, Millonarios —que recibe a Alianza Valledupar— y Once Caldas —que mide fuerzas ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot— dependen exclusivamente de sus propios resultados para avanzar.

Por su parte, la tensión se extiende a otros tradicionales protagonistas del torneo que no tienen margen de error y deberán ganar sus respectivos compromisos a la espera de una combinación de marcadores ajenos. Entre ellos figuran el Deportes Tolima, que visita al Deportivo Cali en Palmaseca; Águilas Doradas; y el Cúcuta Deportivo, que cerrará su participación en condición de local enfrentando a Jaguares de Córdoba.

Paralelamente a la lucha por la clasificación, la jornada pondrá sobre la mesa la disputa por el codiciado ‘punto invisible’ y la ventaja deportiva para el cuadrangular B, un aspecto crucial de cara a la definición del título. Si bien Atlético Nacional ya garantizó la primera posición de la tabla general, el Deportivo Cali depende de sí mismo para quedarse con el beneficio, mientras que América de Cali y Atlético Bucaramanga aguardan expectantes lo que ocurra en Palmaseca. Asimismo, Independiente Santa Fe, tras vencer por la mínima diferencia (0-1) a Internacional de Bogotá en la noche del viernes, matemáticamente requiere de una serie de resultados específicos para escalar a la segunda casilla. El sorteo oficial para definir las localías y cruces se llevará a cabo a partir de las 5:50 de la tarde, una vez concluyan todos los encuentros de la fecha.

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