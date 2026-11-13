La Selección Colombia consiguió una victoria por 1-0 frente a Chile este viernes 13 de noviembre, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un amistoso correspondiente a la fecha Fifa. Sin embargo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo necesitó de una acción desafortunada del rival para quedarse con los tres puntos.

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(Vea también: Colombia vs. Chile: siga EN VIVO la reacción al amistoso de la Selección en Cali)

El único gol del compromiso llegó al minuto 35, cuando el defensor Guillermo Maripán terminó enviando el balón contra su propia portería. El autogol le permitió a la ‘Tricolor’ ponerse en ventaja y manejar el resultado durante el resto del encuentro.

El partido también tuvo un significado especial para la afición vallecaucana, pues Colombia volvió a marcar en Cali después de 27 años sin conseguir una anotación en esa ciudad.

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La Tricolor salió al campo con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Samuel Velásquez; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Nelson Deossa y Jhon Arias; Camilo Durán y Luis Suárez.

Desde el comienzo, el equipo colombiano intentó imponer condiciones ante un rival que buscó cerrar los espacios y evitar que los locales encontraran profundidad.

El tanto de Maripán terminó inclinando un encuentro en el que Colombia tuvo mayor posesión y generó más remates, aunque no consiguió ampliar la diferencia.

Camilo Durán salió lesionado y Colombia hizo modificaciones

En la segunda parte, Néstor Lorenzo comenzó a mover sus fichas para darle otra dinámica al equipo y administrar las cargas de los futbolistas.

Uno de los cambios que llamó la atención fue la salida de Camilo Durán, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 60 por una lesión. En su lugar ingresó Yáser Asprilla.

También entraron Óscar Perea y Juan David Arizala al comenzar el segundo tiempo, mientras que Matías Orozco y Juan Manuel Rengifo tuvieron participación en el tramo final del compromiso.

Por el lado chileno, el técnico Nicolás Córdova también hizo modificaciones para buscar alternativas ofensivas y encontrar el empate.

Sin embargo, la selección visitante no consiguió vulnerar el arco defendido por Camilo Vargas.

Colombia ganó, pero no logró ampliar la diferencia

El resultado final fue 1-0, una diferencia que refleja un partido con pocas oportunidades claras de gol.

Las estadísticas muestran que Colombia terminó con el 56 % de la posesión, frente al 44 % de Chile. Además, la ‘Tricolor’ registró nueve remates, mientras que su rival apenas consiguió tres.

En cuanto a los disparos a puerta, el equipo colombiano tuvo dos y Chile no consiguió ninguno durante el encuentro.

De esta manera, Colombia cerró su presentación en Cali con una victoria que le permitió sumar minutos de competencia y probar alternativas de cara a sus próximos compromisos.

El siguiente desafío para el equipo de Néstor Lorenzo será nuevamente frente a Chile, esta vez en territorio austral, el martes 17 de noviembre, en el estadio Nacional de Santiago.

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