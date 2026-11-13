En la noche de este viernes, 13 de noviembre, la Selección Colombia tendrá el penúltimo compromiso del año cuando se enfrente a la Selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 7:00 de la noche.

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(Ver también: Precio de las boletas para el partido de la Selección Colombia vs. Chile en el Pascual Guerrero)

Este es un gran compromiso que le permitirá al técnico Néstor Lorenzo seguir probando jugadores de cara a los grandes objetivos que se aproximan, pues hay muchos futbolistas jóvenes y que apenas están teniendo sus primeros minutos en el cuadro nacional.

Ahora, este es un rival, que si bien sigue en su recambio generacional, no es sencillo, pero igual Colombia tiene un buen recuerdo reciente frente a ese rival.

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Cómo le fue a Colombia vs. Chile

Vale la pena recordar que la última vez que la Selección Colombia se enfrentó a este rival fue el 15 de octubre de 2024 en el estadio Metropolitano de Barranquilla por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En aquella oportunidad, que Colombia recuerda mucho por la camiseta conmemorativa color blanca que usó, el combinado ‘Tricolor’ ganó por 4-0, con goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Jáder Durán y Luis Sinisterra.

Este fue el resumen de ese encuentro:

De hecho, Colombia mantiene un buen historial frente a este equipo, teniendo en cuenta que no pierde desde 2019 en los cuartos de final de la Copa América, cuando cayó por penaltis por 4-5.

Desde entonces, el combinado nacional suma tres empates y dos victorias, por lo que se espera que se mantenga ese buen rendimiento en esta doble fecha de la Fifa.

(Ver también: No habrá despedida para James Rodríguez en Selección Colombia; juego en Cali no será para homenajes)

Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

El primer partido será este viernes, 13 de noviembre, a las 7:00 de la noche en el estadio Pascual Guerrero. Luego visitará a Santiago para el compromiso que será el martes, 17 de noviembre, a las 6:00 de la tarde.

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