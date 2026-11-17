Por: El Espectador

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César López, un artista que ha dedicado su vida al arte, la memoria y la búsqueda de la paz, lideró una experiencia singular llamada Gestos de Paz con La Naturaleza. La iniciativa surgió de una conversación con Adriana Vásquez, en la que ambos coincidieron en rendir homenaje a los ecosistemas vivos a través de la música. La sede para este homenaje fue el Parque Nacional Natural Chingaza, un escenario que se destaca no solo por su belleza, sino por la riqueza de su biodiversidad, siendo hogar de más de 101 especies de mamíferos, 531 de aves, 49 de anfibios, 32 de reptiles y más de 1400 de flora, según lo narrado en el texto.

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El concierto fue pensado para un público inusual: los habitantes no humanos del parque. Sin embargo, también se invitó a un pequeño grupo de “testigos”, conformado por periodistas, líderes de opinión y representantes de organizaciones ambientales, sumando menos de cincuenta personas. Esta experiencia buscaba establecer una nueva manera de relacionarse con la naturaleza y destacar la importancia de “poner la vida en el centro”.

El recorrido, cuidadosamente planeado por el equipo de Parques Nacionales Naturales, duró tres horas hasta llegar al Sendero la Libertad, un lugar cargado de historia. Allí, durante los años setenta, fue escenario de desplazamientos por grupos armados y víctima de la violencia que marcó al país. Actualmente, es punto crucial para la protección de importantes fuentes de agua que abastecen a Bogotá y la región Andina y de la Orinoquía. En este contexto, el concierto no solo fue una manifestación artística, sino un símbolo de resistencia y reconciliación.

Sobre una tarima de madera, los músicos César López (piano), Sandra Parra (violonchelo) y Oriol Caro (tiple) realizaron un concierto dedicado a la naturaleza. El repertorio incluyó melodías nostálgicas y sonatas intensas, donde el sonido parecía fundirse con el aire frío del páramo y los paisajes de frailejones. Entre los asistentes -humanos y especies del ecosistema- se generó un ambiente de contemplación y agradecimiento.

López subrayó el carácter sublime de este acto musical. Con cada nota, evocó la memoria del conflicto, pero también la esperanza y la armonía posible entre el arte y la vida. Así, reinterpretó el significado de la conservación, apostando no solo por la protección física del medio ambiente, sino por la integración de sus sonidos y sentidos en la experiencia humana. Este evento fue un recordatorio de que los gestos de paz y gratitud pueden construirse y compartirse incluso en medio de las adversidades.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el objetivo principal del concierto “Gestos de Paz con La Naturaleza” en Chingaza?

El objetivo central de este concierto, de acuerdo con lo narrado en el texto, fue rendir homenaje a los ecosistemas y promover una nueva relación entre los seres humanos y la naturaleza, desde la empatía y el respeto, utilizando la música como un gesto de paz y gratitud hacia todas las formas de vida que habitan el Parque Nacional Natural Chingaza.

¿Qué significado tiene el Sendero la Libertad en el contexto del conflicto armado y la conservación ambiental?

El Sendero la Libertad es un espacio simbólico, pues en los años setenta fue tránsito de grupos armados y personas secuestradas durante el conflicto colombiano. Hoy, representa no solo la memoria de esa época, sino la protección actual de fuentes de agua vitales; así, el lugar se convierte en escenario de reconciliación y defensa del patrimonio ambiental.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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