Por: El Espectador

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De acuerdo con una investigación publicada en la revista Journal of Neuroscience, las personas que han pasado la mayor parte de su vida ciegas poseen una habilidad auditiva notablemente superior a la de quienes sí ven, especialmente en tareas específicas relacionadas con el procesamiento de los sonidos. Hasta ahora, la causa de este fenómeno no había sido totalmente clara, pero los investigadores sugieren que su origen está en la forma en que el cerebro procesa el sonido, con menos "ruido interno" durante ciertas etapas auditivas.

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El "ruido interno" es un concepto que hace referencia a las interferencias o fluctuaciones que ocurren en el sistema nervioso mientras se procesa una señal, y no a los sonidos del entorno. Según los investigadores, tener menos de este ruido significa que el cerebro de las personas ciegas puede interpretar las señales con mayor nitidez y precisión. Así, logran identificar detalles acústicos que pasan desapercibidos para la mayoría.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo realizó dos pruebas. En la primera, llamada "tone detection in notched-noise", los participantes debieron identificar un tono escondido entre ruido, lo cual evalúa la función de la cóclea —una estructura del oído interno responsable de separar los sonidos según sus frecuencias—. Según los datos reportados, tanto ciegos como videntes mostraron resultados similares, lo que indica que la ventaja auditiva no se encuentra en las primeras etapas del procesamiento sonoro.

Donde sí apareció una diferencia significativa fue en la segunda tarea, relacionada con la discriminación de la altura tonal, o pitch discrimination. Esta capacidad implica diferenciar si un sonido es más agudo o más grave que otro, función que depende de la corteza cerebral y, por tanto, de procesos auditivos más avanzados. Aquí, las personas con ceguera temprana mostraron una precisión mucho mayor.

Los investigadores también emplearon modelos computacionales para explorar posibles explicaciones del fenómeno. Descubrieron que la clave estaba en una reducción del ruido interno en el cerebro de los ciegos, lo que les facilita distinguir las pequeñas variaciones en los tonos. Además, identificaron que los años de formación musical estaban asociados con una reducción similar del ruido interno, lo cual sugiere que la experiencia y el entrenamiento pueden modificar la forma en que el cerebro procesa estímulos auditivos.

En síntesis, el estudio ofrece evidencia de la llamada plasticidad cerebral: si una persona nace ciega o pierde la vista desde temprano, su cerebro puede reorganizar las conexiones de modo que el procesamiento del sonido sea más preciso. Sin embargo, esta ventaja no es universal en todas las etapas auditivas, sino específica de ciertos procesos laterales en el cerebro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las personas ciegas desarrollan habilidades auditivas superiores según la investigación publicada en Journal of Neuroscience?

La investigación señala que las personas ciegas desarrollan habilidades auditivas superiores porque su cerebro procesa el sonido con menor "ruido interno", es decir, con menos interferencia en el sistema nervioso al interpretar señales acústicas. Esto les permite distinguir diferencias muy sutiles entre tonos, especialmente en tareas que dependen de la corteza cerebral.

¿Qué significa el término "ruido interno" utilizado en los estudios auditivos?

El término "ruido interno" hace referencia a las fluctuaciones o interferencias que ocurren en el sistema nervioso cuando procesa una señal, y no a sonidos externos. En el contexto del estudio, menor ruido interno implica una señal más clara y precisa procesada por el cerebro, favoreciendo la discriminación auditiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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