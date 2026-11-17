Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Luis Cañón es recordado como un periodista que nunca se desligó auténticamente de su vocación, incluso cuando ya no ejercía como director o editor en los principales medios de comunicación. De acuerdo con información referida en El Espectador, se mantuvo pendiente de las transformaciones que atravesaban los más destacados diarios del país, especialmente los domingos, cuando leía minuciosamente cada periódico que llegaba a su hogar en Fusagasugá. Esta rutina mostraba una costumbre forjada tras años de entrega al oficio, aunque en los últimos tiempos su vida girara alrededor de la espiritualidad y la conexión con Dios.

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A lo largo de su carrera, Cañón abrió el camino para nuevas generaciones de periodistas, infundiéndoles su particular intuición para encontrar la noticia. Su paso como editor tanto en Colombia como en Venezuela dejó huella, permitiendo que distintos medios contaran con su visión y entrega profesional, fundamentales para fortalecer el papel del periodismo como “cuarto poder” en el contexto latinoamericano.

Olga Barona, editora de deportes elegida personalmente por Cañón, rememoró en declaraciones recogidas por El Espectador que él era “la persona más apasionada por el periodismo, respiraba periodismo en cada poro”. Según Barona, esa pasión se notó especialmente durante coberturas de impacto, como el terremoto de Armenia, donde Cañón le delegó la responsabilidad cuando ella apenas tenía 21 años. Para él, no solo era vital cubrir la noticia, sino también darle profundidad y dedicación a cada detalle, desde el título hasta la estructura de cada nota.

En su trayectoria, inició en el periódico “El Impulso” de Barquisimeto (Venezuela), y luego se unió a “El Tiempo”, desempeñándose en diversas áreas como la Unidad Investigativa, coordinación de corresponsales y edición judicial. También fue jefe de redacción y editor general de “El País” de Cali. Entre 1998 y 2000, ejerció como editor general de El Espectador bajo la dirección de Rodrigo Pardo. Posteriormente, asesoró medios en Venezuela y América Latina, colaboró con publicaciones en Italia y residió un tiempo en Madrid.

Su legado incluye libros que exploran tanto el periodismo como la dimensión espiritual: desde “La crisis. Cuatro años a bordo del gobierno de Samper” o “El patrón. Vida y muerte de Pablo Escobar” hasta su última publicación, “Padre nuestro: un viaje a la paz interior” (2021). Además, escribió obras como “Peregrinos del sida”, “Nos llamamos como Dios” y “Lunes amargo”.

Adriana Villegas Botero, columnista de El Espectador, lo describió como un “periodista apasionado por el oficio”, además de riguroso, intenso y exigente. Así, Cañón legó no solo consejos constantes y críticas constructivas, sino el ejemplo firme de la autoexigencia y el amor por el periodismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Luis Cañón y qué papel tuvo en el periodismo de Colombia?

Luis Cañón fue un periodista y editor que trabajó en importantes diarios como El Tiempo, El País y El Espectador, donde promovió la rigurosidad y la pasión por el oficio. Impulsó y formó a nuevas generaciones, y su visión ayudó a posicionar el periodismo como un actor fundamental en América Latina, según destacaron colegas citados en El Espectador.

¿Cuáles fueron los libros más destacados de Luis Cañón?

Entre las publicaciones más conocidas de Luis Cañón se encuentran “La crisis. Cuatro años a bordo del gobierno de Samper” y “El patrón. Vida y muerte de Pablo Escobar”. También es autor de “Padre nuestro: un viaje a la paz interior”, obra que evidenció su vocación espiritual en los últimos años, así como de “Peregrinos del sida”, “Nos llamamos como Dios” y “Lunes amargo”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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