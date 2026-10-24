Por: El Espectador

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La vida de Ricardo Medina Giraldo cambió para siempre la noche del 8 de abril de 1985. Mientras aguardaba la llegada de sus padres desde la ventana de su casa en el barrio Calasanz de Medellín, vio cómo su padre, el magistrado Álvaro Medina Ochoa, era asesinado. Un sicario al servicio de Pablo Escobar le disparó tres veces, quitándole la vida casi de inmediato, en presencia de su esposa y bajo la mirada desconsolada de su hijo de ocho años. Este hecho marcó un antes y un después en la historia personal de Ricardo Medina, quien permaneció esperando por una justicia que durante décadas se mostró distante y silenciosa, como relata El Colombiano.

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Pasaron cuarenta y un años desde aquel crimen que sacudió no solo una familia sino el núcleo mismo de la justicia en Colombia. Ricardo, transformado por la tragedia y motivado por la injusticia, decidió convertirse en abogado, orientando sus estudios al derecho penal. Según lo reportado, durante 14 años utilizó todos los mecanismos legales disponibles, entre ellos repetidos derechos de petición, en busca de una respuesta institucional. No obstante, la Fiscalía General de la Nación respondía solo con un silencio que extendía el sufrimiento y desamparo de la familia Medina.

El caso, que parecía destinado al olvido, tomó un nuevo rumbo gracias a la insistencia de Ricardo Medina. El 13 de octubre, Mauricio Javier Ponce Mena, fiscal encargado, firmó un documento que transformó radicalmente el panorama. De acuerdo con El Colombiano, el asesinato de Álvaro Medina Ochoa fue declarado crimen de lesa humanidad. Este tipo de delitos, definidos por su gravedad y la afectación de los derechos fundamentales, son considerados imprescriptibles, es decir, no pueden quedar sin juicio debido al paso del tiempo. Este reconocimiento permitió revocar la resolución que, en 1991, había cerrado la investigación, dejando el proceso penal en la más absoluta impunidad durante más de tres décadas.

La decisión judicial lograda por Ricardo Medina no solo representa un triunfo personal sino también la posibilidad de reactivar una causa que busca restituir los derechos de las víctimas. Ahora, la historia de un niño que, desde su ventana, presenció el crimen, se convierte en símbolo de la persistencia frente a la indiferencia institucional y del poder de la justicia para enfrentar antiguas deudas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el asesinato de Álvaro Medina Ochoa fue declarado crimen de lesa humanidad?

De acuerdo con el documento firmado por el fiscal Mauricio Javier Ponce Mena y citado por El Colombiano, el asesinato fue declarado crimen de lesa humanidad porque se trata de un acto que vulnera gravemente los derechos fundamentales y no puede prescribir, es decir, no puede quedar impune aunque pasen los años. Este reconocimiento legal permitió reabrir la investigación y dejar sin efecto la resolución que desde 1991 lo mantenía en la impunidad.

¿Qué significa que un delito sea imprescriptible en la justicia colombiana?

En el contexto legal colombiano, un delito imprescriptible es aquel que puede ser investigado y juzgado en cualquier momento, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde que se cometió. Esta condición aplica para crímenes de extrema gravedad, como los delitos de lesa humanidad, y garantiza que las víctimas puedan buscar justicia sin que el paso del tiempo sea un obstáculo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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