Por: El Espectador

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Un día después del incendio que impactó a 22 locales del centro comercial Gran San, ubicado en San Victorino, la administración distrital anunció un plan de recuperación enfocado en los comerciantes perjudicados. Según lo presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán durante su visita al lugar, la iniciativa contempla cofinanciación no reembolsable de hasta 10 millones de pesos, así como acompañamiento empresarial, apertura de nuevos espacios de venta y apoyo para robustecer los canales digitales de estas empresas, aspectos fundamentales para quienes vieron interrumpida su actividad tras la emergencia. De acuerdo con El Espectador, tras el incendio —ocurrido en la madrugada del 16 de noviembre— diez locales sufrieron pérdida total y otros doce daños parciales, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

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La estrategia económica principal será gestionada a través del programa Activa tu Negocio con Cupón de la Secretaría de Desarrollo Económico. Esta modalidad de ayuda no significa una entrega directa de dinero, sino el acceso a servicios, herramientas o soluciones enfocadas en la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre los requisitos para acceder, se exigen domicilio en Bogotá, ventas en el último año, no estar en liquidación, ser mipyme y presentar un plan de inversión, además de diligenciar el Diagnóstico de Índice de Madurez Empresarial (DIME). Hasta este momento, no se ha detallado si habrá criterios específicos o un formulario especial para los afectados por el incendio, ni se conoce fecha de apertura de inscripciones para ellos.

La administración también anunció medidas para la recuperación de ventas en plena temporada navideña, un momento crucial para el sector comercial de San Victorino. Se prevé incluir a los comercios afectados en ferias, actividades comerciales, catálogos digitales y espacios de alto flujo de compradores mediante la estrategia Conexión con Mercados. Así mismo, se brindará asistencia para publicar productos en Mercado Libre y se fortalecerán las acciones de promoción con producción audiovisual y asesoría financiera otorgada por Bogotá Corazón Productivo. De igual forma, la presencia de aproximadamente 20 funcionarios del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) fue confirmada para el sector, como medida de protección y facilitación comercial.

En materia de seguridad y movilidad, se reforzará la vigilancia con Gestores del Orden, se mejorarán las condiciones de acceso y se mantendrán acciones para habilitar zonas seguras de ingreso al centro comercial. Hasta ahora, algunos espacios han sido limpiados y recuperados por los propios comerciantes, aunque el acceso a las áreas siniestradas depende todavía de evaluaciones técnicas. Por su parte, la administración del Gran San habilitará áreas para que los afectados vendan mercancía recuperada y lanzó una campaña de donaciones destinada a quienes enfrentaron mayores pérdidas.

El incendio se originó en el segundo piso del costado suroccidental del centro comercial, entrada carrera 11 con calle 9, e inició hacia la 1:21 a. m. del 16 de noviembre, según información oficial. Bomberos controló la emergencia después de cinco horas de labores con 29 uniformados y equipos especializados. El Idiger, ente responsable de la gestión del riesgo, dispuso restricciones en 27 locales y 13 espacios de parqueaderos mientras se realizan nuevas inspecciones. Hasta ahora, la causa del incendio permanece indeterminada y está bajo investigación, sin que ninguna autoridad haya confirmado el origen del siniestro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los incentivos del Gran San tras el incendio?

Los requisitos para recibir los incentivos económicos incluyen tener domicilio en Bogotá, demostrar ventas activas el último año, no estar en proceso de liquidación, clasificarse como micro, pequeña o mediana empresa, presentar un proyecto de inversión y diligenciar el Diagnóstico de Índice de Madurez Empresarial (DIME). No se han anunciado condiciones especiales o fechas exclusivas para los damnificados por el incendio, por lo que se debe estar atento a nuevas comunicaciones del Distrito.

¿Qué daños dejó el incendio en el centro comercial Gran San de San Victorino?

El incendio declarado en el centro comercial Gran San afectó 22 locales: diez con pérdidas totales y doce con afectaciones parciales. El Idiger dispuso restricciones de uso para 27 locales y 13 espacios de parqueadero, mientras se verifican daños en cubiertas, redes de servicios públicos y condiciones de seguridad. Hasta el momento, las causas del siniestro siguen en investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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