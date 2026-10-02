Hay accesorios deportivos que uno no piensa demasiado en comprar hasta que llega el momento de inflar un balón y toca hacerlo a punta de bombeo manual. Si en casa hay varios balones o se entrena con frecuencia, esa tarea puede volverse bastante repetitiva.

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Por eso me llamó la atención esta bomba eléctrica para balones deportivos, que aparece por $ 66.241 y funciona con una batería de 2.000 mAh.

La gracia está en que no solamente reemplaza el bombeo manual: permite establecer una presión, muestra el dato en una pantalla y se detiene automáticamente cuando alcanza el valor seleccionado.

Una bomba que hace el trabajo sola

El funcionamiento busca ser bastante sencillo. Se selecciona la presión deseada, se conecta la aguja al balón y se pone en marcha la bomba. Cuando alcanza la presión establecida, el sistema activa el apagado automático, evitando que el dispositivo continúe inflando.

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La pantalla LCD muestra la presión en tiempo real, el nivel de batería y la presión objetivo, de manera que el usuario pueda controlar el proceso.

El fabricante también señala que puede inflar un balón de baloncesto hasta la presión seleccionada en aproximadamente 50 segundos. Ese tiempo corresponde a la especificación del producto y puede variar dependiendo de las condiciones de uso.

Cuatro modos para diferentes balones

Otro detalle interesante es que no está pensada para un único deporte.

La bomba incorpora cuatro configuraciones predeterminadas para baloncesto, fútbol, voleibol y fútbol americano. Además, ofrece un modo personalizado que permite seleccionar una presión entre 2 y 15 PSI.

Esto permite ajustar el inflado dependiendo del balón que se vaya a utilizar, en lugar de tener que hacerlo simplemente calculando cuánto tiempo mantener encendida la bomba.

Para alguien que tiene diferentes balones en casa o pertenece a un equipo deportivo, esta versatilidad puede ser especialmente útil.

Batería de 2.000 mAh y tamaño portátil

La bomba funciona con una batería de 2.000 mAh, diseñada para realizar múltiples inflados con una sola carga.

Su formato compacto también permite llevarla fácilmente en una mochila deportiva o tenerla guardada en casa sin ocupar demasiado espacio.

Esto puede ser práctico antes de un partido o entrenamiento: en lugar de depender de una bomba manual grande o buscar un inflador disponible en el lugar, la idea es tener el dispositivo listo para utilizarlo.

Dos agujas para no quedarse sin repuesto

Un detalle pequeño, pero bastante útil, es que el paquete incluye dos agujas para inflar balones. Una viene incorporada en el cuerpo de la bomba y la segunda queda como repuesto dentro de la bolsa.

Esto puede evitar uno de esos problemas típicos de este tipo de accesorios: tener la bomba disponible, pero no encontrar la aguja cuando llega el momento de inflar el balón.

¿Qué dicen quienes la compraron?

Las opiniones disponibles destacan principalmente la facilidad de uso, autonomía y versatilidad.

Una persona que tiene varios balones de fútbol asegura que la posibilidad de ajustar la presión le resulta especialmente útil y que la bomba le facilita la preparación de los balones.

Otro comprador señala que la ha utilizado varias veces sin necesidad de recargarla y destaca que funciona con diferentes tipos de pelotas.

Una tercera opinión coincide en que es sencilla de utilizar y asegura que pudo inflar varios balones de fútbol con una sola carga.

Como siempre, estas son experiencias individuales y la duración de la batería puede variar según el uso, el nivel de inflado y las condiciones del producto.

¿Cuánto cuesta?

La bomba eléctrica para balones deportivos aparece por $ 66.241. Por ese precio, el kit incluye una bomba portátil con batería de 2.000 mAh, presión máxima de 15 PSI, pantalla LCD, cuatro ajustes predeterminados, modo personalizado, apagado automático y dos agujas.

Para quienes juegan fútbol, baloncesto, voleibol o simplemente tienen varios balones en casa, puede convertirse en uno de esos accesorios que parecen secundarios hasta que toca inflar varios balones antes de un entrenamiento.

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