Cada vez que se acerca Halloween me pasa lo mismo: empiezo a buscar disfraces para niñas pensando que esta vez voy a encontrar algo diferente y, después de unos minutos, vuelvo a encontrarme con las mismas opciones.

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Princesas, hadas, personajes conocidos y vestidos que se parecen entre sí. No es que estén mal, pero si la idea es encontrar algo diferente para una fiesta, una celebración del colegio o simplemente para jugar en Halloween, la búsqueda puede complicarse.

Así que esta vez decidí mirar opciones menos obvias y encontré tres que tienen estilos completamente distintos.

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El primero: una arquera medieval

Entre los disfraces que encontré apareció este de Mecamelon, inspirado en una arquera medieval.

Y este sí se sale de lo habitual. En lugar del típico vestido de princesa, la propuesta convierte a la niña en un personaje de fantasía con estética medieval y de guerrera.

Me parece especialmente interesante para una niña que disfruta de las historias de aventuras, los castillos o los personajes que parecen sacados de una película de fantasía.

Además, es de esos disfraces que permiten que el niño no solo se vista, sino que se invente un personaje alrededor del ‘look’.

Ver el disfraz de arquera medieval

Después encontré una opción que no esperaba: una médica científica

La segunda búsqueda terminó llevándome por completo en otra dirección.

Este disfraz de Meland convierte a la niña en una pequeña médica y viene acompañado de accesorios relacionados con los primeros auxilios.

Y pensé que es una buena alternativa para quienes quieren que el disfraz tenga un poco más de personalidad. No depende de un personaje de película ni de una princesa: la niña puede simplemente convertirse en la médica héroe que ayuda y atiende a todos los de la fiesta.

Es también una idea diferente para una fiesta escolar o para una actividad en la que quieran evitar los disfraces más tradicionales.

Ver el disfraz de médica

Y, después de buscar algo diferente, terminé entendiendo por qué las princesas nunca pasan de moda

Después de encontrar opciones tan distintas, también apareció el clásico disfraz de princesa.

Y sí: por más que uno quiera encontrar algo original, hay niñas que simplemente quieren ponerse un vestido de princesa, una corona y sentirse dentro de un cuento durante unas horas.

Este modelo incluye el vestido y accesorios para completar el personaje, por lo que puede ser una opción sencilla para quienes tienen claro desde el principio que quieren vivir Halloween como una pequeña princesa del agua. Sin duda, el cabello rojo llamará la atención desde cuadras atrás.

Ver el disfraz de sirena

Al final, el disfraz depende de quién lo va a usar

Después de ver las tres opciones, creo que la gracia está precisamente en que no hay un disfraz que funcione para todas las niñas.

Hay quien preferirá una aventura medieval, quien quiera jugar a ser científica y quien no cambiaría un vestido de princesa por nada.

Y quizá esa sea la mejor forma de buscar un disfraz para Halloween: no empezar preguntándose cuál está de moda, sino qué personaje le gustaría ser por un día.

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