Hay una época del año en la que empieza la misma pregunta: ¿de qué se va a disfrazar el niño este Halloween? Y aunque las opciones parecen infinitas, cuando llega el momento de elegir siempre terminamos viendo los mismos disfraces.

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Por eso, esta vez me puse a buscar opciones que fueran un poco más llamativas y encontré tres alternativas en Amazon que tienen estilos completamente diferentes. Desde un alienígena hasta uno de los personajes más reconocidos de Pixar, pasando por una opción pensada para los pequeños que quieren sentirse como estrellas.

Productos de los que hablaremos en esta nota

1. Un alienígena para salir de los disfraces de siempre

Si el niño quiere algo que realmente llame la atención, este disfraz de alienígena de Morph es una de esas opciones que no pasan desapercibidas.

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El diseño apuesta por el clásico extraterrestre, pero con una apariencia mucho más completa que la de un disfraz básico. Es una alternativa para quienes quieren que el disfraz sea el protagonista del look y, además, puede funcionar muy bien para una fiesta de Halloween, una celebración escolar o incluso para pedir dulces.

Además, esta opción es una de las más sencillas porque es un solo traje, no necesita accesorios ni un maquillaje elaborado.

Ver el disfraz de alienígena

2. Para los fanáticos de Buzz Lightyear

Hay niños que no necesitan pensarlo demasiado: si aparece Buzz Lightyear, la respuesta está clara.

Este disfraz oficial de ‘Lightyear’ es una alternativa para quienes prefieren apostar por un personaje conocido y reconocible. El diseño está inspirado en la versión de Buzz que aparece en la película de Pixar y permite recrear el look del personaje sin tener que armar el disfraz pieza por pieza.

Es, además, una opción que puede funcionar especialmente bien si el niño ya es fanático del universo de Toy Story o de la película Lightyear.

Ver el disfraz de Buzz Lightyear

3. Para el niño que quiere sentirse una estrella

Y si la idea es alejarse por completo de los personajes tradicionales de Halloween, encontré esta tercera opción: un disfraz inspirado en una estrella del escenario.

El diseño de BAURGHOP tiene una propuesta mucho más llamativa y de espectáculo, pensada para un niño que quiere algo diferente y que disfruta de los ‘looks’ más vistosos.

Puede ser una alternativa interesante si este año no quiere disfrazarse de superhéroe, personaje de película o monstruo y prefiere algo que tenga más personalidad.

Ver el disfraz de estrella

Tres estilos, una misma búsqueda

Después de ver tantas opciones, creo que lo más difícil no es encontrar un disfraz, sino encontrar uno con el que el niño realmente se emocione.

Si quiere convertirse en un extraterrestre, la primera opción tiene ese factor sorpresa; si es fanático de Pixar, Buzz Lightyear es una apuesta reconocible; y si quiere sentirse protagonista de un escenario, el tercer disfraz se sale completamente de lo tradicional.

Ahora solo queda la parte difícil: que el niño se decida por uno.

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