Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Fresno, municipio ubicado en el norte del Tolima, se prepara para acoger del 2 al 4 de octubre el evento “La Cumbre El Origen”. Este encuentro reunirá a empresarios, emprendedores, gremios, la academia e instituciones públicas y privadas en el Club Campestre La Sierra, escenario dispuesto para fortalecer la economía local y las tradiciones regionales.

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La agenda, cuidadosamente estructurada para tres días, se enfocará en los sectores de café, turismo y moda. El viernes se destinará al análisis de la reactivación económica en Fresno tras el reciente sismo que impactó la zona. En esta jornada se desarrollarán conferencias y la Gran Mesa de Diálogo Nacional, en la que más de 60 instituciones participarán entre las 3:00 y las 6:00 p.m. El propósito será identificar estrategias y alianzas que permitan impulsar el desarrollo regional, favoreciendo especialmente a quienes se han visto afectados por los fenómenos naturales recientes, según destaca la organización del evento.

El sábado 3 de octubre, la cumbre ofrecerá una inmersión en el mundo de la moda y su vínculo con el café. Resalta el desfile “Del Grano a la Pasarela”, que se realizará a las 3:00 p.m., donde se busca conectar la tradición cafetera con la creatividad textil. Los asistentes también encontrarán talleres, conversatorios, catas de café y espacios para conocer emprendimientos locales, lo que permite una construcción de identidad a través del intercambio de experiencias y saberes.

Dentro de los relatos que darán vida al encuentro, figura la historia de Hernando, caficultor de Fresno y fundador de Café de Casta. Junto a su familia, su trabajo ejemplifica el esfuerzo de llevar el café de especialidad, cultivado en una finca local, hacia mercados y escenarios innovadores. Este componente humano, de acuerdo con la organización, representa el espíritu de superación y el potencial del emprendimiento rural.

El evento finalizará el domingo 4 de octubre con el Festival Equino, donde se realizarán competencias de Paso Fino, Trocha y Galope, y Trocha Pura. Además, la jornada incluirá actividades típicas de la tradición arriera. El valor de entrada será de 10.000 pesos, y la programación se extenderá hasta el amanecer.

La Alcaldía de Fresno, Origination y Café de Casta lideran la organización, acompañados por la Gobernación del Tolima, RAP Eje Cafetero (Región Administrativa y de Planeación Eje Cafetero), SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), Fenalco Tolima y la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, entre otras entidades.

¿Qué actividades habrá en La Cumbre El Origen de Fresno 2024?

Durante los tres días de La Cumbre El Origen en Fresno, los asistentes podrán participar en conferencias enfocadas en la reactivación económica, un desfile de moda denominado “Del Grano a la Pasarela”, talleres, catas de café, conversatorios y el tradicional Festival Equino, que incluye competencias relacionadas con la cultura arriera.

¿Cómo está involucrada la comunidad en el evento de Fresno?

La comunidad participa activamente a través de relatos como el de Hernando, fundador de Café de Casta, y mediante la exposición de emprendimientos, la asistencia a talleres y el fortalecimiento de la identidad cafetera y textil, todo con apoyo de instituciones locales y regionales, según información de la organización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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