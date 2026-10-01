Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

A 25 años del fallecimiento de Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, su figura y legado vuelven a cobrar vigencia gracias a la presentación de una nueva edición del ‘Lexicón del Valle de Upar’. El libro, publicado originalmente en 1994 por el Instituto Caro y Cuervo, recoge el habla popular, los modismos, coplas y giros lingüísticos propios del Valle de Upar, y fue nuevamente presentado en Bogotá como parte de los homenajes que en los últimos días han exaltado su memoria. De acuerdo con el Instituto Caro y Cuervo, la presentación tuvo lugar en la Casa Cuervo Urisarri y marcó un reconocimiento amplio a su labor cultural y periodística.

Sigue a PULZO en Discover

Simultáneamente, el Ministerio de Cultura, en Valledupar, reconoció la trascendencia de Araújo Noguera con la entrega de la Resolución de Honores n.º 604 de 2026. En este acto oficial, se subrayó su papel decisivo en la promoción, preservación y difusión de la cultura del Caribe colombiano, especialmente del vallenato, género musical y poético que ella ayudó a impulsar con la creación, en 1968, del Festival de la Leyenda Vallenata junto a Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen. Consuelo Araújo también lideró el Ministerio de Cultura entre julio de 2000 y marzo de 2001, fortaleciendo políticas en pro del patrimonio cultural nacional.

Durante la reciente jornada en la capital, la ministra Paola Holguín, el jurista Alfonso Gómez Méndez y Sergio Araújo Castro, sobrino de ‘La Cacica’, sostuvieron un conversatorio para rememorar distintas etapas de la homenajeada, recordando tanto su dedicación periodística —como columnista de ‘La Carta Vallenata’ en El Espectador y su trabajo en Radio Guatapurí— como su incansable defensa del folclor regional. Holguín destacó que el ‘Lexicón del Valle de Upar’ es hoy por hoy una herramienta esencial para mantener viva la riqueza cultural y lingüística del Caribe, al permitir que nuevas generaciones se acerquen al habla vallenata y a la memoria de los pueblos.

Sergio Araújo Castro subrayó el valor del trabajo investigativo de Consuelo Araújo Noguera, recordando que supo capturar vocablos y formas vernáculas de una región compleja, antes incluso de que Colombia terminara de descubrir la idiosincrasia de la provincia de Padilla. Por su parte, Gómez Méndez indicó que el homenaje permite celebrar la vida y el legado de su obra, conectando la memoria colectiva desde una perspectiva vital y no solo desde el desenlace trágico que sufrió.

Según los organizadores, la nueva edición digital del ‘Lexicón’ ofrece un acceso renovado al acervo lingüístico y cultural del Valle de Upar, promoviendo la continuidad del trabajo de preservación que lideró Consuelo Araújo Noguera.

¿Cuál es la importancia del ‘Lexicón del Valle de Upar’ para la cultura vallenata?

El ‘Lexicón del Valle de Upar’ es visto como un legado fundamental para la cultura vallenata porque documenta y preserva las expresiones propias de esa región. Según lo reconoció la ministra Paola Holguín en la presentación, la obra permite transmitir a nuevas generaciones la riqueza de las palabras y tradiciones del Caribe colombiano, asegurando que el habla popular y los saberes regionales no se pierdan.

¿Qué aporta la nueva edición digital del ‘Lexicón del Valle de Upar’?

La edición digital de la obra facilita el acceso a la compilación de expresiones, modismos y dichos vallenatos que Consuelo Araújo Noguera recolectó. De acuerdo con el Instituto Caro y Cuervo, esta edición actualizada permite que el acervo linguístico y cultural circule entre más públicos, beneficiando la preservación y difusión del patrimonio inmaterial del Valle de Upar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.