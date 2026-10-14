Por: Noticiero 90 minutos

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La Institución Educativa Técnico Industrial Antonio José Camacho, una de las instituciones con mayor trayectoria en Cali, enfrenta uno de los desafíos más complejos de sus 92 años de historia. Los daños sufridos tras el terremoto del 10 de agosto provocaron grietas significativas y afectaciones estructurales en su sede principal, lo que obligó a suspender las clases presenciales. Esta situación tiene en vilo a toda la comunidad educativa, que aún espera respuestas sobre cuándo y cómo se llevará a cabo la recuperación de sus instalaciones, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

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El rector, Luis Guillermo Ramírez López, ha solicitado que se priorice, por parte de las autoridades, una evaluación técnica de las instalaciones. Según las cifras oficiales de la Secretaría de Educación, de las 338 sedes educativas existentes en Cali, 246 presentaron daños luego del sismo. De ese total, 180 tuvieron afectaciones leves, 64 moderadas y 8 graves, por lo que estas últimas permanecen cerradas. Aunque el 24 de agosto la presencialidad se reanudó para la mayor parte del sistema educativo –el 95 % de los estudiantes regresó a clases–, el caso del colegio Antonio José Camacho sigue sin una solución definitiva.

En medio de la emergencia, la institución apoyó la alternancia en otras de sus sedes: Marco Fidel Suárez, República del Perú y Olga Lucía Lloreda. Esta medida busca mantener la continuidad académica, aunque familias y estudiantes se enfrentan a nuevas dificultades. Algunas familias no cuentan con acceso a dispositivos tecnológicos ni a conexión a internet, lo que limita el aprovechamiento de clases virtuales. Además, existe incertidumbre sobre el futuro del plantel principal, lo que ha llevado a algunos padres a contemplar el traslado de sus hijos a otros colegios, una decisión que no todos pueden tomar fácilmente y que podría llevar a la deserción escolar de quienes no logren una alternativa.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la comunidad educativa insiste en que solo un diagnóstico técnico especializado podrá definir el estado real de la infraestructura y orientar las reparaciones que se requieren antes de reabrir la sede principal. Mientras tanto, la expectativa y la preocupación se mantienen entre docentes, estudiantes y padres, quienes aguardan una respuesta concreta de la Alcaldía de Cali y de la Secretaría de Educación sobre el retorno seguro a clases presenciales en el lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los daños en la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio José Camacho tras el terremoto?

La sede principal de la institución presenta grietas y afectaciones en su infraestructura a raíz del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Estos daños son lo suficientemente serios como para haber obligado la suspensión de clases presenciales, mientras se espera una evaluación técnica que determine las reparaciones necesarias. Las afectaciones han impactado gravemente la operación regular de la institución, según datos compartidos por la Secretaría de Educación y Noticiero 90 Minutos.

¿Qué opciones tienen los estudiantes de Antonio José Camacho mientras se repara la sede principal?

Actualmente, la institución desarrolla clases bajo el modelo de alternancia en otras sedes como Marco Fidel Suárez, República del Perú y Olga Lucía Lloreda. Sin embargo, las condiciones de conectividad y acceso a dispositivos siguen siendo un reto para muchas familias. Algunos padres consideran trasladar a sus hijos a otros colegios, aunque no todos pueden hacerlo fácilmente, lo que podría afectar la continuidad educativa de algunos estudiantes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.