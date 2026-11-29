Por: El Espectador

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El 15 de diciembre está previsto un encuentro crucial para la exploración espacial europea, donde ministros de los países miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) se darán cita en Roma, Italia, con la meta de definir el futuro del continente en este campo. Esta instancia, denominada oficialmente como la Reunión Ministerial Intermedia de 2026 (IMM26), representa un momento decisivo: los líderes deberán decidir si Europa apostará por la creación de su propio programa de vuelos espaciales tripulados, una decisión que busca reducir su dependencia de Estados Unidos para el envío de astronautas al espacio, según información de la ESA.

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Josef Aschbacher, director general de la ESA, remarcó que el objetivo es que Europa asuma un papel audaz, capaz de influir en la nueva era de la exploración espacial, abarcando desde la órbita terrestre baja hasta la Luna y Marte. Aschbacher destacó que el continente no solo aspira a desarrollar tecnologías clave y fortalecer el sector industrial europeo, sino también a ofrecer oportunidades al talento científico local para su desarrollo pleno.

La agenda de la IMM26 está marcada por la intención de tomar un paso histórico hacia la consolidación de Europa como un actor independiente en el envío de astronautas al espacio. Las decisiones que surjan de esta reunión serán determinantes para el acceso y los estándares, además de influir en los mercados y alianzas del sector espacial durante las próximas décadas, de acuerdo con directrices de la ESA.

Un eje central de la discusión es cómo estas decisiones podrán potenciar los beneficios científicos, tecnológicos, económicos y estratégicos para la región, especialmente en actividades previstas en la órbita terrestre baja, la Luna y Marte. Según la ESA, el continente ya cuenta con una sólida base en ciencia, ingeniería e industria, elementos claves para erigirse como líder global en el ámbito espacial. Para la agencia, la posibilidad de transportar sus propios astronautas reforzaría la posición de Europa en alianzas internacionales e incrementaría su influencia de cara al futuro de la exploración.

Este debate se produce tras un respaldo político importante, manifestado en la Cumbre Espacial Internacional que tuvo lugar en París en septiembre pasado, donde jefes de Estado y ministros apoyaron la expansión de la exploración europea. De acuerdo con la ESA, la IMM26 establecerá la hoja de ruta estratégica y preparará el camino para presentar propuestas concretas en el Consejo Ministerial de la agencia previsto para 2028.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Europa quiere reducir su dependencia de Estados Unidos en vuelos espaciales?

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), Europa busca consolidar su independencia tecnológica e industrial para enviar astronautas al espacio, lo que le permitiría tomar decisiones estratégicas y científicas de manera autónoma, incrementar su influencia internacional, y acceder directamente a los beneficios derivados de la exploración en la órbita terrestre baja, la Luna y Marte.

¿Qué es la Reunión Ministerial Intermedia de 2026 (IMM26) de la ESA?

La IMM26, según la propia Agencia Espacial Europea, es un evento en el que ministros de los países miembros se reúnen para definir la dirección estratégica de la exploración espacial europea y preparar propuestas concretas que se presentarán ante el Consejo de la ESA en 2028, con especial énfasis en la posibilidad de crear un programa propio de vuelos espaciales tripulados.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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