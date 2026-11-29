Por: El Espectador

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Durante las últimas semanas, los conocidos stickers de WhatsApp han tomado una nueva dimensión con la llegada de los stickers con audio. Esta opción, que está disponible para más de 3.500 millones de usuarios de la plataforma de mensajería instantánea, suma un componente sonoro a las imágenes que ya eran populares por su rapidez y la capacidad de transmitir emociones sin palabras. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, el avance tecnológico viene acompañado de una reflexión sobre el futuro de la comunicación escrita: aunque este tipo de innovaciones suele generar preguntas sobre la pertinencia de los mensajes escritos, experiencias previas como el lanzamiento de las notas de voz demostraron que los mensajes escritos siguen siendo relevantes incluso frente a formas de comunicación más llamativas.

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Para quienes deseen utilizar stickers con audio, el requisito fundamental es tener WhatsApp actualizado en la versión más reciente, tanto en dispositivos con sistema operativo iOS (Apple) como en aquellos con Android. Si la aplicación no está actualizada, según El Espectador, la función no estará disponible. Existen dos maneras principales de obtener estos stickers: la primera es guardar en la sección de “stickers favoritos” los que se reciben, mientras que la segunda opción es almacenarlos en alguna carpeta dentro de WhatsApp junto con otros stickers que usted tenga guardados.

En cuanto a la creación de stickers con audio, no es necesario descargar aplicaciones externas, ya que WhatsApp cuenta con su propio editor integrado. Desde esta herramienta, se puede añadir audio a un sticker creado desde cero o a uno ya existente. El proceso es sencillo: abra un chat, diríjase a la sección de emojis en el teclado y seleccione la pestaña de stickers. Luego, haga clic en “crear sticker” y escoja una foto de la galería (o un texto corto). WhatsApp recorta automáticamente la imagen, dejando solo la silueta usual de los stickers. Posteriormente, en la parte superior derecha del editor, encontrará un ícono de onda, que le permite grabar audio o seleccionar uno almacenado en su dispositivo. Para finalizar, pulse la flecha verde y el sticker será enviado al chat.

Según El Espectador, puede crear tantos stickers con audio como desee, aunque la plataforma recomienda no usar audios extensos, para mantener la inmediatez de la interacción. Cabe resaltar que, para escuchar este tipo de sticker, el destinatario debe activar manualmente el sonido en cada uno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se crean y se guardan stickers con audio en WhatsApp paso a paso?

Para crear stickers con audio en WhatsApp, primero debe abrir un chat y acceder a la sección de emojis en el teclado, luego ir a la pestaña de stickers y seleccionar la opción “crear sticker”. Después, elija una foto o un texto corto y recorte la imagen según lo desee. Pulse el ícono de onda para añadir audio, ya sea grabando uno nuevo o utilizando un archivo existente, y finalice enviando el sticker. Para guardar stickers con audio, simplemente agréguelos a la sección de “stickers favoritos” o a una carpeta específica dentro de WhatsApp, según explica El Espectador.

¿Qué restricciones existen al usar los stickers con audio en WhatsApp?

Entre las recomendaciones y limitaciones mencionadas por El Espectador, se destaca que WhatsApp aconseja evitar audios largos en los stickers para mantener la interacción ágil y dinámica. Además, la función solo está disponible para usuarios que hayan actualizado la aplicación a su versión más reciente, tanto en dispositivos iOS como Android. Otro aspecto relevante es que quien recibe el sticker debe activar manualmente el audio en cada caso para escuchar el archivo adjunto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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