Por: Noticiero 90 minutos

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La iglesia del Templete, ubicada en Cali, atraviesa actualmente una de sus mayores crisis tras los daños que sufrió durante el sismo del pasado 10 de agosto. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, el templo requiere cerca de $2.500 millones para restaurar su infraestructura, significativamente afectada en sus componentes principales. La estructura, especialmente las columnas que sostienen la cúpula, así como las bases y parte del perímetro, presentan daños evidentes que obligaron a las autoridades locales a aplicar restricciones de ingreso para garantizar la seguridad de fieles y visitantes.

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La situación se tornó aún más crítica cuando la iglesia recibió el sticker rojo, una señalización destinada a advertir sobre el alto riesgo estructural de la edificación. Según explicó el padre Jairo Gómez, la alcaldía prohibió el ingreso total al templo tras una evaluación más exhaustiva que detectó nuevas afectaciones tanto en las columnas como en la estructura metálica que las refuerza. Inicialmente, todavía se permitía el acceso limitado de personas por la nave central, pero posteriormente se clausuró en su totalidad. Actualmente, no se celebran ceremonias religiosas ni actividades comunitarias en el lugar.

Noticiero 90 Minutos detalla que, entre los sectores con mayores daños, se encuentran las columnas que soportan el arco y las paredes donde están los vitrales, particularmente en el área contigua al parque y detrás del presbiterio (zona del altar principal). Debido al grado de afectación y la magnitud de la inversión necesaria, la iglesia no cuenta con recursos propios suficientes para adelantar las reparaciones, por lo cual la comunidad se ha movilizado para buscar donaciones. Como parte de estas acciones, el próximo 3 de diciembre se tiene programado un concierto de oración y alabanza, dentro del cual participará el artista católico John Carlo, quien visita Colombia desde Estados Unidos.

La iglesia del Templete no es la única edificación religiosa afectada por el terremoto del 10 de agosto, puesto que forma parte de un grupo de 21 templos de Cali que sufrieron daños similares. Sin embargo, la gravedad de su situación la ha convertido en símbolo de los retos que enfrenta la ciudad para recuperar su patrimonio arquitectónico y religioso tras la emergencia. Mientras se recolectan los fondos necesarios, el templo permanece cerrado y sin actividades litúrgicas, a la espera de que puedan adelantarse las intervenciones requeridas para su recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los daños estructurales que impiden la reapertura de la iglesia del Templete en Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los principales daños de la iglesia del Templete se concentran en las columnas que sostienen la cúpula, las bases de la estructura y varias paredes con vitrales. Estas afectaciones ponen en riesgo la estabilidad total del edificio, razón por la que el acceso permanece prohibido por instrucción de la alcaldía hasta que se realicen las reparaciones correspondientes.

¿Cómo avanza la recolección de fondos para la reconstrucción de la iglesia del Templete?

Actualmente, la comunidad religiosa impulsa actividades para recolectar donaciones y cubrir los cerca de $2.500 millones que se necesitan para restaurar la iglesia. El evento más relevante será un concierto de oración y alabanza programado para el 3 de diciembre, en el que participará el artista católico John Carlo. La iniciativa busca comprometer a la comunidad local y obtener los recursos para iniciar las obras.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.