Por: Noticiero 90 minutos

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La feria Emprendedores al Parque, que tendrá lugar el domingo 18 de octubre en el parque Senderos en el norte de Cali, se ha posicionado como uno de los eventos clave para fortalecer la economía local tras tiempos recientes de dificultad. Esta jornada, que debió ser reprogramada debido al sismo ocurrido el 10 de agosto, retoma su calendario con una amplia participación de empresarios y comerciantes locales que buscan visibilidad y oportunidades de venta directa al público, según información publicada por el noticiero 90 Minutos.

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En esta novena edición, la feria reunirá a más de 100 emprendimientos de distintos sectores productivos, desde gastronomía artesanal hasta velas y otros artículos elaborados por caleños. El horario del evento irá de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., brindando una vitrina variada para que los visitantes puedan descubrir productos y servicios innovadores. Tal como explicó Claudia Pérez, organizadora de la iniciativa, este proyecto surgió no solo con el propósito de dinamizar la economía informal, sino también para promover la protección del medio ambiente y el cuidado del parque Senderos, en articulación con más de 500 empresarios y emprendedores de la comuna 2 y de otras zonas de Cali.

La cita en el parque Senderos estará marcada no solo por la actividad comercial, sino también por un componente espiritual que busca fortalecer el ánimo colectivo. La jornada empezará con una eucaristía presidida por el sacerdote Joaquín Gómez, párroco del barrio La Flora y director del Banco de Alimentos de Cali, quien dedicará esta misa a la fe y la esperanza tras los recientes desafíos que ha vivido la ciudad, siempre de acuerdo con la fuente mencionada.

De la mano de la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, se pretende incentivar la asistencia al evento y resaltar la importancia de estos espacios como motor para la generación de ingresos y la recuperación social. Figuras como Ayaini Ayala, cocinera ancestral del Pacífico, destacan que la feria ha significado una oportunidad para mostrar su trabajo y conectar con nuevos clientes, convirtiendo cada emprendimiento en una apuesta por la esperanza y la resiliencia de la comunidad. Los organizadores invitan a las familias a sumarse y a respaldar el comercio local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y la ubicación de la feria de emprendedores al parque en Cali?

La feria Emprendedores al Parque se llevará a cabo el domingo 18 de octubre en el parque Senderos, localizado en la avenida 4BN con calle 58, al norte de Cali. El evento estará abierto al público desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., permitiendo a los visitantes acceder durante toda la jornada a las propuestas de emprendimiento local.

¿Qué actividades y productos se pueden encontrar en la feria Emprendedores al Parque de Cali?

En la feria participarán más de 100 emprendimientos con una oferta que incluye gastronomía, velas y artículos elaborados por los emprendedores caleños. Además de la venta de productos, la jornada iniciará con una eucaristía dedicada a la fe y la esperanza, reforzando el propósito de recuperación y apoyo mutuo entre los asistentes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.