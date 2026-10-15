Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto ocurrido el 10 de agosto dejó en evidencia diversas lecciones sobre la preparación y la capacidad de respuesta que tienen tanto Cali como el Valle del Cauca para afrontar desastres naturales. Así quedó planteado durante un espacio de diálogo organizado por la Universidad Autónoma de Occidente, en articulación con el Observatorio de Sostenibilidad del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad (IEPS). En ese encuentro, representantes de las autoridades, investigadores y líderes sociales analizaron los desafíos que afronta el territorio en materia de atención a emergencias y reconstrucción posterior, de acuerdo con la información publicada por 90 Minutos.

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Durante el foro se profundizó en la gestión del riesgo, la coordinación entre diferentes instituciones y la manera en que se puede integrar la prevención de desastres en las políticas públicas. Además, se recalcó el rol que desempeñó la ciudadanía tanto en las primeras horas de la emergencia como en las etapas de recuperación. Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, destacó que los impactos del sismo abarcaron los 42 municipios del departamento y subrayó la importancia de la preparación continua. Según explicó, la respuesta inicial fue posible gracias a la instalación de un puesto de mando unificado y la colaboración entre la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, al igual que la ayuda brindada por los habitantes de la región hacia otras comunidades.

Efraín del Campo Parra Muñoz, director del Observatorio de Sostenibilidad del IEPS de la Universidad Autónoma de Occidente, reconoció que aunque Cali contaba con una estrategia de respuesta, la magnitud del desastre superó las expectativas iniciales. Juan Felipe Jiménez Leiton, subsecretario para el Manejo de Desastres de Cali, mencionó que la reconstrucción también implica ajustar y fortalecer los protocolos de atención para el futuro.

Desde la perspectiva académica, Faina Restrepo instó a que la gestión del riesgo y la prevención sean tenidas en cuenta en la planificación territorial, sugiriendo el uso de herramientas como el Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para orientar políticas públicas. Paralelamente, líderes comunitarios como Nicolás Trujillo Royave relataron cómo la solidaridad y el trabajo colectivo permitieron responder en la emergencia e impulsar la reconstrucción, especialmente para familias campesinas afectadas. Trujillo remarcó que la ayuda no debe cesar tras la emergencia inicial, pues muchas familias siguen requiriendo apoyo.

El espacio de diálogos ODS concluyó que es indispensable unir esfuerzos entre instituciones, academia y ciudadanía para mejorar la preparación ante desastres y asegurar acompañamiento efectivo a quienes resultan damnificados en el Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué desafíos enfrenta el Valle del Cauca para atender futuras emergencias naturales?

El Valle del Cauca enfrenta retos significativos en la articulación institucional, la integración de la prevención en políticas públicas y la preparación permanente de la ciudadanía ante posibles desastres. De acuerdo con 90 Minutos, tanto autoridades como investigadores y líderes comunitarios coinciden en que fortalecer la gestión del riesgo es clave para anticipar y reducir los impactos de futuras emergencias en todo el territorio.

¿Por qué es importante incorporar la gestión del riesgo en la planeación territorial del Valle del Cauca?

La incorporación de la gestión del riesgo en la planeación territorial es fundamental porque permite anticipar amenazas y fortalecer la respuesta frente a desastres. Según la investigadora Faina Restrepo, incluir estos temas desde el diseño de políticas públicas facilita la toma de decisiones informadas y el desarrollo de estrategias que prioricen la prevención, como proponen el Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.